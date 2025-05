Juan Carlos Rojas apareció tras fracaso del Saprissa en el torneo y habló de los cambios que vienen

Juan Carlos Rojas apareció en el programa Los Saprissa para hablar del fracaso en el torneo. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, reapareció luego del fracaso morado en el Clausura 2025 y habló de los cambios que se avecinan en su equipo para el próximo semestre, los cuales, afirma, ya los venían analizando.

El Moradito dio una entrevista en el programa Los Saprissa en Canal 7 en la que dijo que él se siente igual de decepcionado y golpeado como todos los morados y fue crítico con respecto a algunas cosas que pasaron en el certamen.

“Hay que ser muy autocrítico porque cualquier cosa que no sea alzar la copa al final del torneo claramente, es un torneo en donde no se alcanzaron los objetivos nuestros en el club.Ya nosotros hemos venido en un proceso de análisis. No es que esperamos a que termine el torneo para empezar en carreras a analizar qué es lo que viene”

“Está claro que tuvimos una primera vuelta muy complicada y que hay una serie de factores en esa evaluación de por qué no quedamos, por ejemplo,de primer lugar en fase regular, que es el objetivo al que apuntamos”, indicó.

Para Rojas, la manera cómo clasificó el Monstruo a la semifinales, raspando la olla en la última fecha y aprovechando otros resultados no puede ser.

“Nosotros no queremos jamás estar en la última jornada teniendo que buscar la clasificación, eso nos hace pensar mucho. ¿Cuáles son esas correcciones, esos cambios,esas decisiones que tienen que venir? Algunas de las cuales, muchas ya están mapeadas"

“Porque lo que sí le puedo decir al sapricismoes que aspiramos a lo más altoy que un torneo como este no es representativode lo que queremos planificar,de lo que queremos para este cluby lo que la afición se merece”, dijo.

Rojas afirmó que al haber una ventana larga de transferencias hasta el inicio del otro torneo no saldrán a correr como locos, pero si tienen tomadas ya muchas decisiones.

“El arranque de la pretemporaday el próximo torneo estamos en la ventana larga, entonces no es que vamos ya a empezar a ser locos,hay decisiones que sabemos cuáles son y que se van a tomar pronto , otras no tanto, pero yo creo que hay que tener la cabeza fría yo siempre abogo mucho por ese tema, yo creo que es una de las claves del éxito nuestroha sido aprender a tener la cabeza fría en medio de la tormenta”, destacó.