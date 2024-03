Jugadores de Alajuelense fueron claros en el punto que los desarmó ante el New England Revolution

Aarón Suárez afirma que Alajuelense no se puede quedar caído tras el golpe que sufrió ante el New England Revolution. Foto: Concacaf.com (JOSE LUIS MELGAREJO HUAPEN)

Hoy las excusas o las justificaciones no eran de recibo en Alajuelense. Luego de perder 4-0 ante el New England Revolution no había mucho que decir, sino reconocer que el rival les pasó por encima.

La postura de los jugadores rojinegros, tras caer goleados en Boston, se reflejaba en un semblante de dolor y ante las consultas de La Teja fueron claros que vivieron uno de sus peores partidos.

A pesar que el equipo tuvo unos 25 minutos buenos al inicio del primer tiempo, una vez que cayó el primer gol el cuadro se derrumbó, algo que debían reconocer sin miramientos.

“No hay nada que analizar, al final el equipo rival nos pasó por encima, hay que admitirlo, Creo que en el fútbol internacional a este nivel uno no se puede equivocar porque te lo cobran, es la diferencia de nuestro torneo local, en el que te puedes equivocar una, dos, y tres veces y no pasa nada; acá no, lo haces una vez y te van a concretar, eso fue lo que pasó.

“Fue un partido sumamente desastroso para nosotros, tuvimos unos 20-25 minutos, pero al final eso no vale en el fútbol, sino que al final hay que ganar. no tuvimos el carácter, la personalidad o la valentía para afrontar de buena manera el partido y de ahí el marcador”, comentó Johan Venegas a La Teja.

LEA MÁS: Andrés Carevic explicó por qué Alajuelense se vio tan mal ante el New England Revolution

Johan Venegas fue claro sobre qué mató a Alajuelense contra el New England Revolution

Para Aarón Suárez, más allá del golpe, tienen que levantar cabeza por todo lo que se viene.

“Uno nunca quiere tener un día malo, pero a veces pasa, al final creo que tenemos levantar cabeza, no cometer de nuevo los errores que hicimos y seguir trabajando.

“Tenemos con qué para levantarnos, están los líderes que hablan con todos y siempre tenemos que tener esos jugadores que den un paso adelante, de tomar responsabilidades, creo que los hay”, indicó el diez rojinegro a La Teja.

LEA MÁS: Alajuelense hizo el ridículo y el “fuera Carevic” traspasó las fronteras