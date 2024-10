Kevin Cunningham se basará en estilo de Jorge Luis Pinto para devolver a Limón a primera división

Kevin Cunningham ya está dedicado de lleno a sus funciones como técnico en Limón Black Star. Foto: Cortesía

Kevin Cunningham, recordado exfutbolista tico, emprenderá a partir de este sábado su primera experiencia como entrenador tras asumir el banquillo de Limón Black Star en la Liga de Ascenso.

Iniciar esta nueva etapa en el fútbol en su pueblo natal, adonde también brilló como jugador, es algo que lo emociona, pero lo compromete el doble, porque entiende, mejor que muchos, el sueño y anhelo de todos en la provincia por recuperar un lugar en la primera división.

El exvolante tiene claro el estilo de fútbol que quiere imprimir en su equipo y vine de la escuela colombiana, de técnicos como Jorge Luis Pinto y Carlos Restrepo, a quienes les admira que la disciplina no se negocia.

El reto es grande, Limón no tuvo un buen arranque en este torneo, por lo que tuvo que cesar al técnico Alberto Moraga y dar un golpe de timón ahora con el gemelo de Kenny.

-¿Cómo toma este reto de dirigir por primera vez ya como entrenador en un lugar como Limón?

Con mucha fuerza positiva, estoy en mi tierra, conozco a los jugadores, todo lo que hay en el entorno acá, es un sueño bonito el que tengo de levantar el equipo y llevarlo a primera división.

-¿En qué momento se planteó ser entrenador, proponérselo como una meta?

Yo desde que fui jugador siempre estuve metido en lo que es la liga menor en la mayoría de los equipos que estuve, yo me vengo preparando desde que fui jugador de fútbol, también había formado una academia hace once años que tenía bastantes categorías y yo era el coordinador y entrenador de algunas de ellas, yo sabía el camino que quería seguir, solo estaba ganando tiempo.

Ya he tenido experiencias, me he preparado, estuve un tiempo trabajando con Golfito en Liga de Ascenso también, es lo que me gusta, es la parte humana también que tengo para trasladarles, la parte en cancha que es lo que te define, convencer al jugador, siempre hay una primera vez para salir, enseñar y aprender de esto que es el fútbol como entrenador.

Kevin Cunningham espera de la mano de Dios llevar a buen puerto a Limón Black Star. Foto: Cortesía

-¿Cuán especial es que el inicio de este camino sea con Limón?

Es muy lindo, pero es más compromiso, porque uno está en casa, conoce a la afición, a la mayoría de los muchachos, es un compromiso extra de trabajar, de darles esa identidad, que sientan la camisa, que estamos jugando por un pueblo que se merece ascender a la primera división. Es motivante, nos agarramos del Todo Poderoso para seguir trabajando día a día y que nos bendiga a partir de ya.

-Ahora hay muchos estilos y métodos de fútbol, ¿cuál le gusta a usted?

Yo me identifico mucho con la escuela colombiana, lo que han hecho Jorge Luis Pinto, Carlos Restrepo, esa es mi línea. Ya saben que en la parte de la disciplina no negocio, la parte táctica, igual. Al equipo lo van a ver bien ordenado, bien tácticamente, con su idea de juego muy definida. Mañana (sábado) nos toca competir (ante Guadalupe a las 8 p. m.), empezar a creer en esta nueva era.

-Usted y su hermano Kenny siempre se caracterizaron por ser jugadores de mucha garra, carácter, que como dicen, no se arrugaban ante nada, ¿es otra de las características que buscará reflejar en la cancha?

Lo que pasa es que hay varios tipos de carácter, yo apuesto a que ellos tengan carácter, pero que no lo malentiendan, quiero un equipo que tenga personalidad, que no de una pelota por perdida, que cuando tenemos que defender, todo mundo defiende y todo mundo ataque, esa es una.

También el equipo tiene que tener buen pie, tiene que jugar fútbol y saber que tiene que jugar con amor por nuestra provincia, a nuestra camisa, por ahí va la línea, es lo que le he manifestado a ellos.

Kevin Cunningham define junto a su cuerpo técnico y directiva sus planes con Limón Black Star. Foto: Cortesía

-Un mensaje final para el aficionado limonense...

Es que tenemos que unirnos todos, equipo, afición, prensa, todo lo que esté en el entorno debemos unirnos para que los muchachos vuelvan a tener confianza, que vean que tiene una afición que los apoya, que todos tenemos compromiso. Es un camino que será largo, pero que valdrá la pena para que este equipo esté de nuevo en primera división.