Keylor Navas sorprendió con su opinión sobre Vladimir Quesada y el tetracampeonato de Saprissa

Keylor Navas está feliz de la vida con el trabajo de Vladimir Quesada en Saprissa, el equipo de sus amores. (Alonso Tenorio)

Keylor Navas dio un espaldarazo muy grande este martes a Vladimir Quesada y su trabajo como técnico del Saprissa, ya que lo tiró por los cielos.

El arquero dio una entrevista al periodista Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo de radio Columbia, la cual se realizó la semana pasada en Hacienda Pinilla, en Guanacaste, pero que se transmitió este martes en la mañana.

Para el Halcón, el trabajo que ha hecho Vladimir es extraordinario y destacó, entre otras cosas, su gran manejo de grupo, detalle que para él es vital en un entrenador. Además, una vez más reafirmó ser morado.

“Es lindo cuando los equipos de uno ganan, es bonito, si están ganando es porque están haciendo las cosas mejor que los otros, eso está clarísimo y siempre que se gana, hay cosas detrás.

“Hay una persona que, no es porque sea su hermano, que tiene valores y cosas importantes, que como entrenador se ha preparado bastante bien, que la verdad sabe manejar un grupo, sabe entender a los futbolistas y no hay casualidades en la vida, si no me equivoco llegó como interino y sigue estando ahí.

“Habrá gente le gustará menos o más a Vladimir, pero los resultados lo avalan y la verdad es que está haciendo un trabajo excepcional. Usted le pregunta a los futbolistas por su entrenador y todos hablan muy bien de él. Eso es importante y no es algo que se tenga para pasar por encima fácilmente”, dijo.

Saprissa conquistó su título 40 a finales de mayo, hecho que también celebró Navas como morado.