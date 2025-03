Kliver Gómez soltó la lengua al hablar de su salida del Saprissa y tiró par de frases bravas

Kliver Gómez afirma que en Puntarenas FC se ha sentido muy valorado, con voz y voto. (Juan Diego Villarreal)

Kliver Gómez está retomando su nivel en Puntarenas FC, la confianza que le han brindado en el cuadro chuchequero afirma que ha sido clave para recobrar sus condiciones en este semestre con el equipo que debutó en la primera división, en el que se siente muy valorado.

El lateral se sinceró previo al partido ante el Cartaginés con las radios presentes en el estadio Fello Meza, a las que les contó porqué se dio su salida del Saprissa y tiró algunas frases picantes que dejan claro qué sucedió.

“En Saprissa me sentí valorado al principio cuando estuve con Vladimir (Quesada), creo que tuve bastantes minutos, al final como todo, cuando uno viene de un equipo llamado pequeño por decirlo así y llegás a un equipo grande, lo mínimo te lo cobran, yo di mi mayor esfuerzo, salí con dos títulos, también le agradezco a Saprissa. Cuando me refiero que me sentí valorado, es un tema que uno también tiene voz y voto aquí y al final por eso lo digo”, explicó.

LEA MÁS: Mamá de Klíver Gómez vive entre nervios y nostalgia el reencuentro de su hijo con el Saprissa

A Gómez le consultaron sí se sintió menospreciado o que no le dieron tanta importancia por su procedencia.

“Yo cuando llegué a Saprissa me acuerparon, también quiero rescatar a David Guzmán que siempre fue uno de los más fieles, que estuvo ahí dándome consejos y hasta la fecha, no pienso que me hayan hecho menos, solo que uno como jugador tiene que irse ganando su nombre y al final, en Saprissa hay muchas estrellas y que darles el valor”, añadió.

Kliver Gómez reconoció qué le cobraron para que dejara de jugar en Saprissa. (Jose Cordero)

Kliver además contó sí valora una posibilidad de volver a Saprissa y aunque no le cerró la puerta reveló una condición en su préstamo que lo haría seguir vestido de naranja.

“Yo trabajo día a día, ahorita soy ficha de Saprissa, pero voy a defender estos colores a muerte (los de Puntarenas) que son los que me representan. Desde que yo me vine para acá, cuando pedí el préstamo en Saprissa, la idea era levantar el nivel que tenía, seguir creciendo como persona y jugador.

“Hasta el momento no he hablado nada de ese tema (volver a Saprissa) ahorita estoy concentrado acá, en el contrato está que si el Puerto se mantenía en primera división, se extendía el contrato por un año y creo que así será, al final me siento contento y bastante valorado”, finalizó.