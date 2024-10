La opinión del florense: La tarea de llevar al Herediano no debe ser solo de Jafet Soto

Jafet Soto se trajo ayuda al cuerpo técnico de Herediano con una misión en específico. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Algunos están a favor y otros en contra con la llegada de los ex jugadores al cuerpo técnico, pero es la apuesta del club y toca apoyar.

Mambo (Víctor Núñez), (Óscar Esteban) Granados, Pablo (Salazar) y Jewi (Jewisson Bennette) llegaron como solución de Fuerza Herediana para apoyar a Jafet en el cierre del torneo. Cuatro hombres que aprendieron a amar la institución y la defienden siempre en cualquier lugar.

Ellos, de pronto, le va a impregnar al equipo lo que desde la gradería, en muchos casos, la afición reclama; la entrega, el coraje, el cariño por los colores.

Nuestro torneo muchas veces se decide por lo emotivo y eso no nos va a faltar, ahora para que las cosas mejoren es necesario que la afición acompañe y para que eso ocurra deben existir modificaciones en el juego del Team, no me refiero a táctica o estrategia, me refiero a darlo todo.

Los aficionados no reclaman un partido perdido si siente que el cuadro dio todo, la afición resiente y mucho cuando se pierde sin luchar.

¡Y eso es lo que toca! Luchar. Para clasificar en el torneo nacional no dependemos de nosotros, pero no es la primera oportunidad en la que nos enfrentamos a esto y toca dar la cara y volver a ponerles el pecho a las balas.

No se puede tirar la toalla si aún existen opciones y las hay, pero la afición quiere ver que en la cancha que den todo.

En la Copa Centroamericana ahí estamos , invictos y en semifinales, pero en el Herediano hay exigencia y no se puede dejar de lado el torneo nacional.

Florenses no vamos a dejar de querer al equipo por un torneo, por un partido, en los momentos difíciles se aprende y en esos instantes están los de verdad. Nos corresponde volver a luchar y si no nos alcanza... habrá que evaluar, no antes.