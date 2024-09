La Opinión del morado: “Bendita y necesaria juventud”

Warren Madrigal es uno de los jugadores que están con el cambio generacional en la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN)

Costa Rica, en los últimos años, ha hecho un esfuerzo bárbaro para desarrollar una selección de jóvenes futbolistas salidos de la cantera de los equipos más grandes del país, con el fin de fortalecer a la Sele a largo plazo.

Pero era una selección que seguía viviendo de los éxitos del Mundial Brasil 2014 y mantenía a un montón de vacas sagradas en el camerino, lo cual provocaba muchos problemas en la evolución natural del equipo mayor.

La Sele de todos se presentó en un estadio vacío en una fría noche de jueves, en un partido que debió ser un trámite, pero se convirtió en un plato pesado que casi se nos atraganta. Afortunadamente, sacamos el resultado gracias a los goles de Francisco Calvo, Ariel Lassiter y el niño de oro, Warrensito.

Lo que me preocupa es la titularidad de ciertos jugadores que frenan completamente el ritmo del partido. No solo quiero quejarme por quejarme, voy a dar ejemplos.

En el juego contra Brasil por Copa América, en lo que fue un monumento de cómo defender, Gustavo Alfaro con el cambio de Joel Campbell cerró el candado, lo cual sirvió de maravilla, ya que, como sabemos, está haciendo años y naturalmente su juego se vuelve más pausado, perfecto para las circunstancias mencionadas.

Pero, en necesidad de ser agresivos, rápidos y certeros ante un rival ampliamente inferior, un estilo de juego como el de Joel no sirve y se nota. Cuando salió de cambio contra Guadalupe, es cierto que ya íbamos ganando, pero el cambio de ritmo que añadieron el sapri niño, Ugalde y Bebote permitió que la selección se viera mucho mejor y así concretar un 3-0 bastante engañoso.

Odio los fines de semana de fecha FIFA cuando no hay fútbol de las ligas locales, son aburridos y no hay mucho de qué hablar. No voy a discutir el inevitable liderato manudo, que a base de buen fútbol y un nivel superlativo de sus extranjeros están en primer lugar, invictos y dudo mucho que quieran dejar la punta. La semana que viene vuelve el sufrimiento llamado: Amar al Deportivo Saprissa.