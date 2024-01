Leo Vargas habló a calzón quitado sobre la indisciplina y la posible llegada de un gerente

Leonardo Vargas del Cartaginés habló de muchos temas con La Teja. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, habló con La Teja largo y tendido y expresó las expectativas que tiene con el club, tocó el tema de la indisciplina y si piensa en un gerente deportivo.

Don Leo pidió que no le hicieran preguntas relacionadas con temas administrativos.

-¿Cómo siente que quedó armado el equipo para el Clausura 2024?

Estamos bien, el equipo está entrenando desde hace 15 días y lo que hemos logrado conformar con la llegada de Mario García es lo que queremos. Trajimos a Diego González quien va a solventar una situación que tenemos por el lateral izquierdo para ser fuertes por ese sector y recuperamos a Bernald Alfaro y a Marco Ureña, quien al final del torneo anterior ya tuvo algunos partidos.

-¿Por qué siempre que queda un jugador suelto se especula que va para Cartaginés? ¿Buscaron a Alex López?

- Es una manera de algunos medios de estar diciendo cosas que no son reales, si así venden está bien, no hay problema, pero por ejemplo, lo de Diego González era una opción de hace un año y por situaciones contractuales no se dio, pero ya este año se logró solventar y está aquí. Eso es una manía que tienen los medios, que dicen que el jugador que sale va para Cartaginés.

Nosotros no hemos hablado con López, no hemos pensado en tener a nadie más, si Mario Vargas pide algo veremos la forma de solventar.

LEA MÁS: Fútbol todo el fin de semana: Así serán los horarios de la primera jornada del Clausura 2024

-¿Cree que están bien así?

Creo que los 23 - 25 jugadores que tiene el Cartaginés de Primera División pueden sacar esto adelante. Estoy convencido de que con un mejor manejo Cartago puede rendir mejor y vamos a darle la oportunidad al grupo.

Además Cartago tiene buenas ligas menores. Vamos a darles espacio a ellos también. Recién ganamos un torneo a nivel nacional. Creo que los muchachos merecen esa oportunidad y hoy entrenan seis, ocho muchachos, también está el tema de los minutos, pero don Mario nos dijo que el jugador que él va a colocar en cancha es porque tiene condiciones y no los va a poner por una necesidad de minutos.

-Algunos expresan la necesidad de una gerencia deportiva y hasta se ha hablado de Javier Delgado, ¿cómo está ese asunto?

Que se necesite o no, es tema de cada uno, mientras yo esté en la presidencia no va a existir, lo solventamos entre mis hijos y yo, así como somos gerentes administrativos, nos arreglamos o tratamos de arreglar lo otro y hemos sido exitosos a nivel de deportivo, ustedes no volvieron a ver al Cartaginés en la octava, novena, décima posición o viendo el descenso cerca.

Ahora clasificamos con regularidad, debemos de ser y es una obligación, más competitivos cuando clasificamos a esas instancias. En su momento fuimos hasta campeones nacionales.

La gente del Cartaginés está contenta con el entrenador mexicano Mario García. (Rafael Pacheco Granados)

El gerente más exitoso del Cartaginés en los últimos 80 años he sido yo, eso le duele a muchos, pero me molesta que se metan con mis hijos porque están por ayudarme a mí, ellos tienen su profesión, tenían sus trabajos, y era yo quien estaba aquí y en solidaridad conmigo y de que estoy convencido de que esto lo podemos sacar y sé de la profesionalidad con la que ellos trabajan.

Javier Delgado es un amigo de nosotros, principalmente de Leo, es una persona con la que habla con regularidad, pero nunca ha sido opción en cinco años que tengo de estar al frente del Cartaginés.

Cuando llegué a Cartago había que pagarles a cinco gerentes y no lograron nada, tenían 10 torneos de ni siquiera clasificar y entonces yo digo ahora, que tengo un gerente, digamos que tenemos una gerencia, hablamos de los tres y que clasificamos, que tenemos un equipo competitivo, con limitaciones, sí, no podemos pelear abiertamente con Saprissa, Alajuela y el mismo Herediano, tal vez podamos pelear un poquito mejor con Heredia, pero tenemos que idear otras cosas, en su momento las hicimos y vemos la forma de hacerlas nuevamente para volver a ganar, pero es complicado, pero si nos comemos como dicen, las verdes, también nos gustan las maduras”.

-¿Le molesta a don Leo Vargas el ruido que se hace en torno al Cartaginés en cuanto al tema de indisciplina?

Es exagerado, no es lo que están dando a entender, problemas disciplinarios en un grupo de 40 personas se da con cierta normalidad, creo que lo que ha pasado, más que un tema de indisciplina, es un tema de relaciones entre las diferentes partes del Cartaginés, desde la administración hasta los utileros, pasando por jugadores, cuerpo técnico, etcétera etcétera, creo que es por ahí el tema que tenemos que resolver, ser más fuertes y fijarnos más en ese tipo de de relaciones.

No tengo un jugador que diga reiteradamente que esto pasa con él con el otro no, no tengo ningún jugador de ese tipo porque obviamente ya no estarían en el club. Hemos tratado de buscar personas que tengan cierto comportamiento y ya lo demostraron en otros equipos. Habrá alguno que cometa errores y hay que llamarlo y hablar con él y lo hemos hecho”.