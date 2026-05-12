Liberia hace limpia tras quedar fuera del Clausura 2026 y les dice adiós a cinco jugadores

Waylon Francis es de los jugadores que le dicen adiós a Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Liberia no perdió tiempo luego de quedar fuera del Clausura 2026 este domingo en la semifinal ante el Saprissa y empezó a sacudir su planilla de inmediato.

La Teja sabe por fuentes cercanas que cinco jugadores dieron el adiós al plantel luego de acabar contrato y el vínculo no se les renovó para el próximo torneo.

Waylon Francis, Lorenzo Orellano, Jefferson Sánchez, Daniel Chacón y Daniel Villegas son los futbolistas que no seguirán en la Ciudad Blanca.

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El nombre de más impacto es el de Waylon, quien fuera titular a lo largo del torneo, en los que disputó 15 partidos, 12 como titular y en algunos juegos apareció hasta como capitán. Francis regresaría al Herediano, club en el que jugaba antes de irse a jugar al exterior.

Lorenzo Orellana es de los futbolistas que se despide del Municipal Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

En el caso de Chacón, su ficha pertenece a Alajuelense, estaba a préstamo en Liberia y ahora se reportaría con los manudos para saber si se queda ahí o cuál sería su futuro.

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