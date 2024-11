Liberia mandó un duro filazo tas polémico penal de Herediano

Liberia hizo esta publicación quejándose del penal que le pitaron al Herediano al cierre del partido.

El Municipal Liberia mostró todo su descontento por el penal señalado a Herediano en el choque de este domingo, con una publicación en sus redes sociales en la que mandó un duro hachazo.

Los pamperos están muy molestos pues consideran que la pena máxima que le dieron a los florenses al 97′, con el que pudieron empatar 1-1, no debió pitarse ya que no era, y además cuestionaron que ni se revisó en el VAR.

“En conclusión: Lo de color rojo no funciona en todo el partido. Te entendemos, profe. Buenas noches”, publicaron ese texto acompañado de una foto en blanco y negro, donde solo sale en color la plataforma del VAR y el técnico Minor Díaz cabizbajo.

La jugada fue bastante polémica, para muchos, la mano del extremo Nextalí Rodríguez no es clara, incluso cuesta ver en la repetición que salió hasta después del partido, pues ni siquiera se vio en la transmisión original de FUTV.

A modo irónico, muchos elogiaron al árbitro David Gómez por tener tan buena vista y ver una jugada tan tallada.

Marvin Angulo: "Hay jugadas en que no lo es mismo, que no las pita igual, queda un sinsabor"

En zona mixta tras el partido, el volante Marvin Angulo cuestionó que pite casualmente esa jugada a favor de un equipo cuando en otros lados nunca lo hacen, otro que estaba bastante molesto.

“Hay otras jugadas en que no lo es mismo, que no las pita igual, entonces deja ese sinsabor, creo que ya nos han pasado varias veces en partidos con jugadas complicadas que no revisan el VAR, solo pitan y es mía y punto, no hacen nada más, eso deja mucho qué pensar”, destacó.