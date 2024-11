Liberia sufre un duro golpe de cara al partido ante Saprissa

Minor Díaz fue expulsado luego del juego entre Liberia y Herediano. Aló Noticias.

Liberia tendrá una baja muy pesada para el juego de este jueves ante el Saprissa, luego que el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol castigó con tres partidos afuera al técnico Minor Díaz tras ser expulsado el domingo ante el Herediano.

Minor se dio de gritos y casi se pelea con Víctor “Mambo” Núñez, asistente técnico florense luego de la mejenga por lo que el réferi David Gómez los expulsó a los dos. Al florense le clavaron la misma sanción.

“Sancionar al director técnico Minor Enrique Díaz Araya con 3 partidos de suspensión y una multa de 200.000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), por provocar a un oficial”, estipula la sanción.

Los pamperos ya no se juegan en el torneo, no tienen opciones de clasificar, sin embargo eso no se notó el domingo contra el Team cuando salieron según palabras de sus rivales, a dar la vida, actitud que Díaz siempre transmite desde el banquillo.

Con el DT en la gradería, habrá que ver si ese ímpetu y coraje es transmitido de la misma forma por quienes quedan en banca como Daniel Vallejos, preparador físico o el preparador de arqueros, Jairo Monge.

Este no fue el único castigo para los liberianos, a quienes además les metieron un multón de casi millón y medio de colones por que su gerente general y su gerente deportivo insultaron a los árbitros después del partido, tras lo que fue el polémico penal sancionado en el último minuto para los rojiamarillos.