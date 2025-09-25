Lo que piensan en Honduras sobre Cartaginés le dolerá muchísimo a los brumosos

Michael Chirinos (izquierda), exjugador del Saprissa es una de las figuras del Olimpia. (X Olimpia/X Olimpia)

Cartaginés recibirá al Olimpia de Honduras este jueves a las 8 p.m en el estadio Fello Meza por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, partido que enfrenta a los dos líderes de cada una de sus ligas.

Por un lado, está el equipo catracho más ganador y el segundo con más cetros del área, con 39 coronas y por el otro está un cuadro brumoso que en ambos torneos ha dejado buena imagen.

Pese al momento de ambos equipos, en la nación hondureña apuestan a la clasificación de los albos, a quienes ven como el amplio favorito para clasificar tanto por historia, peso y momento, al punto que aseguran que sería “una catástrofe” quedar eliminados ante los blanquiazules.

“Entiendo que Cartaginés está en un buen momento, pero Olimpia me parece un amplio favorito por muchas cosas. Cartaginés es un buen equipo pero a nivel centroamericano en comparación a lo que ha ganado Olimpia, Saprissa o Alajuelense es muy poco”

“Nosotros creemos que Olimpia es amplio favorito, al que se le respeta, pero Olimpia debería pasar esta llave sin problemas, incluso creo que jugándole de tú a tú en Cartago, como visitante, lo cual espero, porque el albo tiene todas las armas y condiciones para hacerlo”, opinó el periodista Julio Cruz del diario El Heraldo.

LEA MÁS: Chat GPT dice cuál es el favorito entre Cartaginés y Olimpia de Honduras en la Copa Centroamericana

El periodista hondureño Julio Cruz es muy directo que sería una catástrofe que Cartaginés elimine a Olimpia. ( Cortesía. /Cortesía.)

El comunicador asegura que lo ve como una serie de David contra Goliath, pues sí siente que por el peso histórico, la situación es muy dispar.

“Consideramos que sería una catástrofe que Olimpia quede eliminado en este llave, acá es como cuando están David y Goliath, con esa metáfora te lo pongo, sabemos quién es el grande del área en relación a estos dos equipos, muy favorito Olimpia, sería un fracaso y una sorpresa mayúscula que quede eliminado ante Cartaginés”, agregó.

LEA MÁS: Andrés Carevic sabe que Cartaginés se medirá a uno de los rivales más bravos de la Centroamericana

Gustavo Roca por su parte, periodista de Diario Diez en Honduras afirma que no hay discusión que Olimpia es ampio favorito por muchos factores, pero si fue enfático en un punto.

“Claramente Olimpia es favorito, una serie contra Cartaginés, un equipo que tiene un título en 80 años en Costa Rica y que no trasciende a nivel de Centroamérica y que además, la inversión de Olimpia es triple a la de ellos, claro es favorito”.

“Un detalle importante es que ese favoritismo tiene que reafirmarlo en la cancha, creo que Olimpia es más equipo, pero no tengo que dejar por fuera que Cartaginés tiene un gran técnico como Carevic, pero Olimpia tiene que ir a jugar de tú a tú, traerse un resultado positivo de Cartago y sellar acá la clasificación. No se le perdona ni se le permite al albo quedar eliminado ante un advenedizo en este tipo de torneos, porque es uno de los candidatos al título de la copa”, afirmó de manera tajante.

LEA MÁS: Costa Rica vs Honduras iniciarán una guerra futbolística que puede traer muchas alegrías pero también tristezas

Gustavo Roca apuesta a la clasificación de Olimpia sobre Cartaginés en la Copa Centroamericana. (Gustavo Roca/YouTube)

En Costa Rica, Alexander Gaitán, periodista de Deportes Repretel también reconoce que por historia, Olimpia es favorito, pero es sincero que se equivocan en Honduras si creen que va a sacar a Cartaginés sin pelear y advierte con que cuidado una sorpresa.

“Cartaginés tiene con qué hacerle frente a la serie, ver el partido en Cartago como una final, es un partido que a pesar de las muchas y sensibles bajas de los brumosos. Es un partido clave, por jugarse en casa, ser la ida y puede marcar mucho el rumbo de la serie”.

“El equipo se ha sabido comportar a la altura contra equipos llamados grandes como Olimpia, tiene un técnico que también ha dirigido en este tipo de instancias, ha sabido sobrellevar las ausencias que muchas son de mucho peso, salvo un poco el tema físico por la carga de partidos, creo que Cartaginés tiene con qué competirle al Olimpia y sacar la cara por el fútbol de Costa Rica”, opinó.