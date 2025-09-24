Andrés Carevic sabe que Cartaginés se medirá a uno de los rivales más bravos de la Centroamericana

Andrés Carevic busca el boleto a semifinales de Copa Centroamericana con Cartaginés. Jonathan Jiménez (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Este jueves por la noche, Cartaginés tiene el reto de sacar ventaja ante el Olimpia de Honduras por los cuartos de final de la Copa Centroamericana y así dar la cara por nuestro país tras el revés de Alajuelense ante Motagua.

Esto lo tiene claro el conjunto de Carevic y aunque sabe que se miden al más ganador del fútbol catracho, no se achican.

“Va a ser una eliminatoria difícil para nosotros, tenemos que trabajar duro como lo venimos haciendo para ser competitivos”, afirmó.

“Estamos dando mucho énfasis en la recuperación, por tantas lesiones no hemos podido tener tanto recambio, se hace un esfuerzo muy grande para estar donde estamos. Vamos a trabajar duro para poder ganar”.

El argentino afirmó del alto nivel del torneo, en referencia al nivel de equipos no solo de Honduras.

“Es una competición muy dura, los equipos de Panamá, Honduras, están peleando arriba también, haciendo grandes partidos, pero bueno, a nosotros nos tocó uno de los equipos con más jerarquía”.

Carlos Barahona y Diego González se reincorporaron al equipo pero el ténico brumoso señaló que esperará hasta último momento para ver si son de la partida para el duelo ante el monarca de Honduras.

“Si se sienten al 100%, siempre que estén al 100% para jugar se tomarán en cuenta para la convocatoria y si no, esperaremos”.

Cartaginés buscará pegar primero ante el Olimpia de Honduras. Mayela López (Mayela López/Mayela López)

La humildad del camerino fue un tema que detalló Carevic tras el momento actual de Cartago, en el que se ubican en la cima del torneo local y con la opción de buscar el boleto a semifinales en Centroamérica.

“Hay que trabajar con humildad, tenemos que ser concientes que vienen partidos complicados, con poco descanso”.

Ante la consulta del plan de juego y una posible formación, Andrés Carevic se mostró cauteloso sin querer brindar detalles sobre el partido con el que buscará pegar primero ante el León catracho.