Machillo Ramírez no ha mejorado a Alajuelense tras salida de Guimaraes

Óscar Ramírez sumó su segunda derrota al mando de Alajuelense en Copa Centroamericana. Fanny Tayver (Fanny Tayver Marín/La Nación)

Luego de la última derrota de Alajuelense ante Motagua, por Copa Centroamericana, los manudos quedaron al borde de la eliminación del certamen, y con esto las comparativas entre el rendimiento de Óscar Ramírez y Alexandre Guimaraes, su antecesor en el cargo de entrenador rojinegro, empiezan a surgir.

A la altura de nueve partidos disputados por campeonato local, el Alajuelense de Guimaraes sumaba 19 puntos, con cinco triunfos y cuatro empates; por su parte, “Machillo” acumula dos unidades menos tras cinco victorias, dos empates y la misma cantidad de derrotas.

En Copa Centroamericana, Alajuelense fue campeón invicto con Guima, con quien ganó la fase de grupos con todos los partidos ganados, mientras que en cuartos de final se impuso al Comunicaciones de Guatemala, en semifinales al Antigua del mismo país y, en la final, al Real Estelí de Nicaragua, dichas series las sacó con un empate y un triunfo en cada una.

Alajuelense fue campeón invicto de la mano de Guimaraes en Copa Centroamericana. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

En la presente edición del torneo centroamericano, Óscar Ramírez acumula dos derrotas y tres victorias; dichas pérdidas fueron en casa ante Plaza Amador de Panamá y la más reciente ante Motagua de Honduras por los cuartos de final, que dejó a Alajuelense al borde de la eliminación y poniendo en serio peligro su reinado en Centroamérica, donde es el actual bicampeón.