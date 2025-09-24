Expulsión de Rónald Matarrita hizo recordar a jugador de Saprissa

Rónald Matarrita hizo recordar a jugador de Saprissa con su expulsión ante Motagua. Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La derrota de Alajuelense ante Motagua 1-0, por la ida de la Copa Centroamericana, tuvo como “villano” al defensor Rónald Matarrita, quien salió expulsado a los 15 minutos de juego por una dura entrada.

La falta del jugador de Alajuelense trajo a la memoria de muchos una infracción del 2021 de un defensor de Saprissa, Ricardo Blanco, en la que también vio la cartulina roja.

¡LA LIGA SE QUEDA CON DIEZ! TARJETA ROJA PARA RONALD MATARRITA Y ALAJUELENSE SE QUEDA CON UNO MENOS.



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/coSnb39ErN — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) September 24, 2025

Cerca del cierre del duelo de ida de la Concacaf 2021, el defensor de Saprissa hizo una entrada brusca en la que el futbolista Kai Wagner, del Philadelphia Union, salió por los aires, muy similar a la falta de Matarrita, solo que en esta ocasión en Copa Centroamericana.

LEA MÁS: Ronald Matarrita da la cara tras expulsión en derrota de Alajuelense: “Solamente yo merezco recibir todas las balas”

Ricardo Blanco salió expulsado ante el Philadelphia Union por una falta similar a la de Rónald Matarrita ante Motagua. John Durán (JOHN DURAN)

Tanto Alajuelense como Saprissa terminaron perdiendo dichos duelos por el mismo marcador de 1-0.

Esta es la falta de Ricardo Blanco en el 2021

Rónald Matarrita pidió perdón en sus redes sociales

El defensor rojinegro, tras acabar el compromiso con derrota ante Motagua, publicó un mensaje en el que se sintió como responsable de la pérdida de su club, dejando a los manudos muy comprometidos para el compromiso de la siguiente semana en Honduras.

Motagua venció 0 a 1 a Alajuelense con un gol al cierre del compromiso por el duelo de ida de cuartos de final. Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Nunca he sido malintencionado para jugar y siempre voy al 100 cada jugada, la bola me queda debajo del cuerpo y hace que la jugada se vea muy aparatosa cuando fui al duelo y si pudiera devolver el tiempo tomaría otra decisión, pero desgraciadamente no puedo”, expresó el liguista, asegurando ser el responsable de la derrota en la ida de Copa Centroamericana.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Motagua: Óscar Ramírez expresó toda su molestia tras derrota manuda

Alajuelense buscará la remontada en Honduras el próximo martes, con la obligación de ganar si quiere aspirar a mantener el reinado en Centroamérica.