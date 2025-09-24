Deportes

Expulsión de Rónald Matarrita hizo recordar a jugador de Saprissa

La tarjeta roja de Rónald Matarrita con Alajuelense trajo a la memoria la acción de un futbolista de Saprissa

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez
Cuartos de final de la Copa Centroamericana de Fútbol 2025, Alajuelense contra Motagua de Honduras
Rónald Matarrita hizo recordar a jugador de Saprissa con su expulsión ante Motagua. Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La derrota de Alajuelense ante Motagua 1-0, por la ida de la Copa Centroamericana, tuvo como “villano” al defensor Rónald Matarrita, quien salió expulsado a los 15 minutos de juego por una dura entrada.

La falta del jugador de Alajuelense trajo a la memoria de muchos una infracción del 2021 de un defensor de Saprissa, Ricardo Blanco, en la que también vio la cartulina roja.

Cerca del cierre del duelo de ida de la Concacaf 2021, el defensor de Saprissa hizo una entrada brusca en la que el futbolista Kai Wagner, del Philadelphia Union, salió por los aires, muy similar a la falta de Matarrita, solo que en esta ocasión en Copa Centroamericana.

LEA MÁS: Ronald Matarrita da la cara tras expulsión en derrota de Alajuelense: “Solamente yo merezco recibir todas las balas”

Ricardo Blanco salió expulsado ante el Philadelphia Union por una falta similar a la de Rónald Matarrita ante Motagua. John Durán (JOHN DURAN)

Tanto Alajuelense como Saprissa terminaron perdiendo dichos duelos por el mismo marcador de 1-0.

Esta es la falta de Ricardo Blanco en el 2021

Rónald Matarrita pidió perdón en sus redes sociales

El defensor rojinegro, tras acabar el compromiso con derrota ante Motagua, publicó un mensaje en el que se sintió como responsable de la pérdida de su club, dejando a los manudos muy comprometidos para el compromiso de la siguiente semana en Honduras.

Cuartos de final de la Copa Centroamericana de Fútbol 2025, Alajuelense contra Motagua de Honduras
Motagua venció 0 a 1 a Alajuelense con un gol al cierre del compromiso por el duelo de ida de cuartos de final. Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Nunca he sido malintencionado para jugar y siempre voy al 100 cada jugada, la bola me queda debajo del cuerpo y hace que la jugada se vea muy aparatosa cuando fui al duelo y si pudiera devolver el tiempo tomaría otra decisión, pero desgraciadamente no puedo”, expresó el liguista, asegurando ser el responsable de la derrota en la ida de Copa Centroamericana.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Motagua: Óscar Ramírez expresó toda su molestia tras derrota manuda

Alajuelense buscará la remontada en Honduras el próximo martes, con la obligación de ganar si quiere aspirar a mantener el reinado en Centroamérica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Rónald MatarritaAlajuelenseRicardo BlancoSaprissaMotaguaCopa Centroamericana

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.