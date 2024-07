Luis Díaz encuentra en su gol un desahogo y su oportunidad para pelear un puesto en Saprissa

Luis Díaz celebró de esta forma en honor a su abuela Freddy Espinoza. (Mayela López)

Luis Díaz, a punta de velocidad y amagues, marcó el tercer gol de la victoria del Deportivo Saprissa ante Guanacasteca, y tras ello, el atacante tomó su primer gol del Apertura como un desahogo y una oportunidad para dar pelea en el Monstruo.

En la temporada 2024-2025 llegó a su segunda anotación tras anotar en la Recopa, pero este lo celebró diferente porque le permitió al club dejarse sus primeros tres puntos.

El guanacasteco toma esta anotación como un desahogo para dar pelea; incluso, para dedicárselos a varios miembros de su familia.

“Fue un desahogo muy grande, se me había negado desde el torneo pasado y en los primeros partidos de copa, pero agradecido con Dios que me dio la bendición de anotar. Este gol va dedicado para mi abuela (Freddy Espinoza, quien falleció a los 86 años) y toda mi familia en Nicoya”, comentó.

Por medio de la jugada le mostró a la afición que está para dar pelea, sobre todo en la delantera, ante la salida del cubano Luis Paradela, por lo que considera que esta es su oportunidad de oro para consolidarse.

“Sé que la salida de Luis Paradela fue dura para el equipo, lo de Warren, que está a la expectativa también. De mi parte seguiré aportando lo que sé hacer, no importa si voy como titular o de cambio, estaré preparado para cualquier escenario, estoy contento por alzar mi nivel y espero seguir así para el final del torneo”, agregó.

Resaltó que el apoyo de sus compañeros será de gran ayuda para mantener el ritmo de una temporada de muchas mejengas por el campeonato nacional, Copa Centroamericana de Concacaf y Torneo de Copa.

“Sabía que debía aportar al juego, cambiarle la cara al equipo, todos los compañeros me dieron su apoyo, y el cuerpo técnico me dijo que hiciera lo que sé hacer y me siento muy contento por eso”, finalizó.