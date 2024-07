Orlando Sinclair respondió así a los que le tiran a Mariano Torres

Orlando Sinclair fue quien abrió el marcador hacia la victoria del Saprissa. (Mayela López)

Orlando Sinclar, anotador del gol que abrió el camino para la victoria del Deportivo Saprissa ante Guanacasteca, luego del partido explicó cómo hacen para apoyar a Mariano Torres en medio de la polémica que lo rodea fuera de la cancha.

El atacante reveló la estrategia que usan para evitar que los comentarios de Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, y Jafet Soto, presidente del Herediano, sobre el argentino por la impunidad que hubo tras la acción en la que supuestamente le lanzó un manotazo al asistente arbitral, William Chow, durante la Recopa.

“La verdad, no le damos importancia a eso de personas externas al club. Cada quien es libre de decir lo que quiera.

“Nos enfocamos en esto, en venir a la cancha y sacar los resultados. Los marcadores hablan por sí solos, las personas pueden salir a hablar lo que quieran, pero nosotros lo demostramos con resultados y por algo somos los tetracampeones”, sentenció.

Sinclair respaldó a Vladimir Quesada, quien hace poco sacó a relucir la famosa frase “contra todo y contra todos”, que ha sacado roncha en otros clubes.

“No sé quién la inventó, pero es más que una frase inventada, es una realidad. Nosotros nos concentramos en lo nuestro para sacar los resultados”, dijo.

Gol peculiar

Sinclair confesó que el gol ante los nicoyanos, al minuto 81, fue uno de los más pulseados en su carrera, ya que no todos los días anota tras un rebote en un uno contra uno ante el portero Antonny Monreal.

“Por ahí había metido uno parecido contra Grecia, pero eso me caracteriza, no dar ninguna pelota por perdida, siempre correr, entrar cuando me toca y darle un revulsivo al equipo con bastantes ganas, para levantarlos cuando no se nos dan las cosas”, concluyó.