Machillo Ramírez fue muy sincero sobre el detalle que más le molestó de la derrota de Alajuelense

Machillo Ramírez se fue molesto por la falta de contundencia de Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez se fue molesto y con un clavo grande por la derrota de Alajuelense ante Plaza Amador de Panamá, en el estreno de la Copa Centroamericana 2025, que además marcó el debut del entrenador en esa competición.

Es la primera vez que los erizos caen en ese certamen y la afición estuvo muy molesta y recriminó el rendimiento del equipo en general.

“¿Cuál es la mayor preocupación que le queda hoy con este resultado, especialmente por el rendimiento del equipo?“, fue la duda puntual.

“Tal vez hoy lo que me molesta un poco es el tema de que tenemos el partido, lo trabajamos para tenerlo ahí cerquita y poderlo sacar, que tengamos tanta oportunidad y que se nos vayan así los tres puntos, al final son cosas que no deben de pasar, en una situación como la de nosotros no puede pasar y esa es la parte que tal vez me tiene más molesto y que no supimos contener.

“El empate lo fabricamos nosotros, lo propiciamos, entonces todavía duele más, si fuera que ellos también hubieran tenido sus chances o lo hubieran creado con muchas opciones. Aquí hay que darle el valor de la contundencia a ellos y ahí está un poco la diferencia”, comentó.

Machillo, además, habló sobre otra dificultad que tienen en el plantel, según su óptica.

“Yo tengo claro que hay una base (de jugadores) que ha estado en los últimos tiempos, tengo algunos muchachos que vienen de diferentes equipos, están los muchachos jóvenes, esa mezcla no es fácil y más con la situación que tiene el club de tanto tiempo de no ganar el torneo nacional, eso le mete más presión.

“Yo se los dije, que el arranque no iba a ser sencillo, además de la cantidad de partidos, está el poder integrar a los muchachos y tener ese conjunto, eso tiene su trabajo”, indicó.

