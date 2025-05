Machillo Ramírez reconoció el detalle que todavía tiene que ajustar mucho más en Alajuelense

Óscar Ramírez reconoció los detalles que todavía le falta trabajar con Alajuelense (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Óscar “Machillo” Ramírez sabe que el trabajo que tiene en Alajuelense es largo y que tiene todavía varios detalles por afinar para darle a una mejor cara a los manudos.

El León empató este domingo 1-1 ante Santa Ana y entre los señalamientos que le hicieron en conferencia de prensa, estuvo el de la intensidad que no fue similar a la de los otros partidos desde que asumió el cargo.

El DT erizo reconoció que los ajustes que irá haciendo en el club espera que se vayan viendo poco a poco hasta tener la versión que él espera.

“Es una situación que no es fácil, llegar a estas instancias finales sin conocimiento mío de algunos muchachos, para está Bryan (Ruiz en el cuerpo técnico manudo), que muchas veces le comento alguna situación que pienso y él me da su sentir y eso me hace tomar las decisiones un poco más acertadas”.

“Lo lógico es que al transcurrir el tiempo con ellos, uno ya tenga más conocimiento. Es difícil llegar así, por ejemplo, necesitamos la clasificación y tenemos que saber qué hacer dependiendo de lo que necesitamos.

“Habrá momentos en los que hay que hacer lo que hicimos con Puntarenas, porque nos expulsan un jugador y tenemos que saber qué hacer. Hay momentos en los que hay que ir a buscar el partido, esa es la parte del entendimiento que busco, es en la que creo que estamos ahí en ese acomodo, pero con la premisa que tiene que ser inmediato”, explicó.

Machillo indicó que a Santa Ana salieron a ganar para amarrar la clasificación, además que al ver que lo que se planeó en cancha no está funcionado, se tiene que tener la visión para saber darle vuelta a nivel de jugadores.

“Tenemos que tener la inteligencia táctica de saber que si algo no está funcionando dentro de la cancha, tenemos que aplicar una segunda variante que la intentamos del banquillo, pero muchas veces pesa mucho también que el jugador tenga esa interpretación y a eso estamos buscando que aflore más la comunicación, más entendimiento entre ellos y sabiendo que esto es cortito y que tiene que ser funcional”, añadió.

