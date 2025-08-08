Machillo Ramírez reveló por qué Alajuelense no se ve cómo lo piden muchos al arranque

Óscar Ramírez detalló las dificultades de Alajuelense al inicio del semestre. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Óscar “Machillo” Ramírez y Alajuelense sacaron un triunfo importante este jueves por 2-1 ante el Managua FC en la Copa Centroamericana, sin embargo, a muchos aficionados y a la prensa les sigue dejando un poco de dudas la manera cómo juega el equipo.

Los erizos aún no alcanzan el nivel de fútbol que muchos querrían verles, pero para el DT manudo era claro que el inicio sería el tramo más difícil del torneo tanto para acoplar la idea como para armar el once estelar luego de su primera pretemporada tras su regreso.

“Este momento que estamos pasando para mí es el más complejo de todo el torneo, el arranque, la consolidación, tener que hacer rotaciones o ver nombres, lo ideal es cuando hay más rodaje, un equipo fluido, que pueda dar situaciones, pero hay que hacerlo, para poder mantener al plantel lo más homogéneo en cuanto al participativo y en lo futbolístico”.

“Si usted me habla del torneo anterior, este es más complejo con los tres torneos que están metidos la Copa en Costa Rica, Centroamericana y el torneo nacional, tiene su complejidad, trataremos de darle rodaje a los muchachos, que estén lo más cerca los que no vienen jugando a los que sí”, comentó.

Tener además partidos tan seguidos, hasta con viajes en medio, complica poder hacer trabajo de campo muy desarrollado, por lo que toca apelar a la parte visual, sentarse con los jugadores y explicarles de esa forma.

“Ahora todo mundo tiene información, puede estudiarte, de esa forma, principalmente los inicios tienen que ser muy claros en los partidos, y sino entrás en dudas y eso es lo que tal vez nos pasa un poco, entramos en dudas y nos complica”, detalló.

