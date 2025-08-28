Marcelo Tulbovitz ya está en el país y dijo qué lo motivó a volver a pesar del mal momento morado

Marcelo Tulbovitz ya está en Costa Rica para sumarse al trabajo en el Saprissa

Marcelo Tulbovitz ya está en Costa Rica, el afamado y querido preparador físico se incorporará al Monstruo desde este mismo jueves y al llegar dio sus primeras palabras.

El argentino aseguró a los medios en el aeropuerto Juan Santamaría que viene muy emocionado de volver al club en el que laboró entre el 2003 y el 2006, al lado de Hernán Medford en aquel momento.

“Lo más importante es la felicidad que me genera venir a Costa Rica, lo he dicho en múltiples ocasiones en los países que he trabajado. Este país me genera felicidad y ahora comprometerme como siempre con el trabajo del equipo pensando en lo colectivo siempre, a compartir con los compañeros y planificar todo lo que viene”, destacó.

El che llegó junto a José Francisco Porras, secretario técnico de los morados. Será presentado más tarde en conferencia de prensa con Erick Lonis.

Cuando le preguntaron qué lo motiva para regresar a Saprissa fue muy concreto.

“El pasado, la nostalgia, la felicidad y el futuro”, dijo. " A partir de hoy me voy a evocar a las decisiones colectivas, el diagnóstico lo haré junto a mis compañeros que me dan la información, confío en que me den los elementos que tengan para darme", añadió.

Marcelo cerró diciendo que no sabía que el morado le tenía tanto aprecio y cariño y que más tarde dará más detalles.