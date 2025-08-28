Torneo Nacional

Marcelo Tulbovitz ya está en el país y dijo qué lo motivó a volver a pesar del mal momento morado

Marcelo Tulbovitz llegó este jueves al país para incorporarse al trabajo con el Deportivo Saprissa

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Marcelo Tulbovitz fue aplaudido por los aficionados presentes en el Ricardo Saprissa.
Marcelo Tulbovitz ya está en Costa Rica para sumarse al trabajo en el Saprissa

Marcelo Tulbovitz ya está en Costa Rica, el afamado y querido preparador físico se incorporará al Monstruo desde este mismo jueves y al llegar dio sus primeras palabras.

El argentino aseguró a los medios en el aeropuerto Juan Santamaría que viene muy emocionado de volver al club en el que laboró entre el 2003 y el 2006, al lado de Hernán Medford en aquel momento.

“Lo más importante es la felicidad que me genera venir a Costa Rica, lo he dicho en múltiples ocasiones en los países que he trabajado. Este país me genera felicidad y ahora comprometerme como siempre con el trabajo del equipo pensando en lo colectivo siempre, a compartir con los compañeros y planificar todo lo que viene”, destacó.

LEA MÁS: (Video) Estas son las primeras palabras de Marcelo Tulbovitz tras anuncio de su regreso a Saprissa

El che llegó junto a José Francisco Porras, secretario técnico de los morados. Será presentado más tarde en conferencia de prensa con Erick Lonis.

Cuando le preguntaron qué lo motiva para regresar a Saprissa fue muy concreto.

“El pasado, la nostalgia, la felicidad y el futuro”, dijo. " A partir de hoy me voy a evocar a las decisiones colectivas, el diagnóstico lo haré junto a mis compañeros que me dan la información, confío en que me den los elementos que tengan para darme", añadió.

LEA MÁS: Saprissa por fin les da una buena noticia a sus aficionados

Marcelo cerró diciendo que no sabía que el morado le tenía tanto aprecio y cariño y que más tarde dará más detalles.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marcelo TulbovitzSaprissaCosta Rica
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.