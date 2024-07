Marco Vásquez, de Alajuelense, contraataca ante las críticas de Gustavo Chinchilla de Saprissa

Marco Vásquez aseguró a jugadores como Mariano Torres y a Vladimir Quesada los miden de una manera diferente a otros. (MAYELA LOPEZ)

Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, no se mordió la lengua para responder a las críticas que este este martes le hizo Gustavo Chinchilla, gerente del Saprissa, quien lo tachó de mediocre.

El gerente morado en declaraciones a Teletica Radio le tiró muy duro al manudo, al asegurar que lo que este dijo el domingo sobre Mariano Torres y Vladimir Quesada fue muy bajo.

“Por política personal y del Saprissa no me refiero a declaraciones personales, mucho menos de don Marco Vázquez, en el tanto sigan existiendo esas declaraciones, que tratan de condicionar a los árbitros. Los aficionados de ese equipo no merecen ese tipo de declaración, eso lo oíamos en los setentas y ochentas, es el fútbol añejo, es el tipo de actividad que es un monumento a la mediocridad”.

La Teja consultó a Vásquez sobre lo dicho por el saprissista y nos aseguró que le hubiera gustado que en lugar de hacerle un ataque personal, respondiera la pregunta que él lanzó el domingo.

“Conozco a Gustavo, para mí es un gran profesional y una buena persona, lo que pasa es que se enoja y se lo toma personal entonces me ataca a nivel personal, pero el tema no es Marco Vásquez, no soy yo, él dice de todo, pero no responde a la consulta que yo hago, si existe un reglamento diferente para jugadores como Mariano Torres que hacen lo que les da la gana en una cancha”, destacó.

Marco asegura que a él le gustaría saber a qué se refiere Chinchilla cuando habla de los setentas y ochentas y si es un menosprecio a la dirigencia de esa época.

“No entiendo bien a que se refiere Gustavo al hablar de los 70 y 80, ya que es una época de grandes dirigentes del Saprissa y de la Liga. Ahora, si a lo que se refiere es que en esos años, mientras él jugaba a las bolinchas y al ATARI con sus amigos, ya habíamos algunos de nosotros dando los primeros pasos en el futbol, estoy de acuerdo con él”, añadió.

Para el manudo en lugar de tirarse al cuerpo con ataques, en Saprissa deberían preocuparse en señalarle a su entrenador, Vladimir Quesada que si se sigue hablando de los árbitros lo pueden sancionar, aviso que dice él le hace a Vla si es que el Monstruo nadie se lo ha advertido.

Marco aseguró que lo único que él hizo fue una pregunta y que no deberían molestarse por eso, pues no ha sido el único, como lo hizo Jafet Soto este martes en Columbia, cuando dijo que él está seguro que si habla del arbitraje o toca un árbitro lo van a sancionar sin discusión alguna.

“Jafet tiene razón, ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo, que les permiten hacer lo que sea”, tiró.

Para finalizar, Vásquez aseguró que él hecho que no hubiera ninguna sanción contra Torres por el empujón contra William Chow confirma que es un jugador al que le permiten hacer lo que sea porque en el informe dice que lo amonestan por protestar airadamente, no por empujar a un línea, lo que cree abría espacio para una investigación.

