Mario García, técnico del Cartaginés, le dio un premio a sus jugadores por su gran actitud

Mario García está contento con la actitud de sus jugadores. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador del Cartaginés, Mario García, expresó que los jugadores de su equipo recibieron una recompensa el fin de semana, luego de observar lo bien que están entrenando.

Así lo dijo este miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto, donde fue a ver el partido entre Herediano y Toluca por la Copa de Campeones de la Concacaf, juego que los florenses perdieron 2 a 1, jugando como locales.

El Team es su rival para el domingo, a las 11 de la mañana en el Fello Meza.

Juan Pablo Domínguez le regaló la camisa de Toluca a Mario García. (Franklin Arroyo )

Sobre el parón del campeonato dijo que le han sacado el jugo.

“Es complicado pero sí aprovechamos, también se ganaron el sábado y el domingo (libre, los jugadores) porque vienen trabajando bien los días previos y posteriores pero este proceso lleva maś tiempo”, reveló García.

Sin embargo, está fascinado con la buena actitud que ha encontrado en los brumosos. Eso lo hace pensar muy bien del fútbol tico.

“La disposición y actitud que han puesto me dice mucho sobre el jugador de Costa Rica, que tiene gran potencia, puede ir más arriba, es fuerte físicamente y mentalmente se adapta al trabajo, me lleva a pensar que Costa Rica puede volver al primer plano internacional”, comentó.

También nos dio su opinión sobre Jostin Daly, quien fue llamado a la Selección Nacional por el entrenador Gustavo Alfaro y no siempre es titular.

“Nosotros jugamos con un nueve y Marcel Hernández lo está haciendo bien pero la tendencia de hoy es tener jugadores más polifuncionales, lo hemos intentado, el técnico anterior lo ponía por fuera, yo no lo he metido por fuera, sino como media punta para que aprenda otra función y tenga más opciones de juego”, explicó.

Sobre su espionaje al Team, dijo: “Ya lo había visto en video, es un equipo fuerte, con jugadores de nuevo ingreso que ya están habilitados, tienen un montón de futbolistas. Los había visto bien, ahora son más fuertes con el plantel completo”, comentó el mexicano.

Analizó que Herediano pudo recomponerse al final, pese a que estuvo mucho tiempo con un hombre menos tras la expulsión de John Jairo Ruiz al minuto 9.

“No me gustó cómo jugó Toluca, con los jugadores que tiene debe dar más, me gustaba más con el Nacho Ambriz, que me tocó enfrentarlo varias veces, un equipo con más rotación de juego, más cerca los jugadores, es mi opinión de hoy”, dijo.

Marío García se encontró con un viejo amigo. (Franklin Arroyo )

Su presencia en el Morera Soto también tenía como objetivo saludar a viejos conocidos, como al mismo técnico de Herediano, Héctor Altamirano (al que no pudo saludar al menos mientras estuvo con nosotros) y uno de sus jugadores más emblemáticos que dirigió en el Atlante y que hoy forma parte del Toluca, Juan Pablo Domínguez.

El jugador fue a saludar al técnico y le obsequió la camiseta del Toluca a García en agradecimiento al tiempo que compartieron juntos cuando el futbolista estaba haciendo sus primeras armas en Atlante, equipo al que García dirigió por varios años.