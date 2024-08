Marvin Angulo cuenta la gran diferencia de vivir en Liberia que le ayuda en lo deportivo

Marvin Angulo encontró en el Municipal Liberia más que estabilidad dentro de la cancha. (Liberia)

Marvin Angulo llegó hace un año al Municipal Liberia a extender su carrera futbolística y en la Ciudad Blanca encontró más beneficios de los que imaginaba.

El atacante liberiano, previo al juego contra el Deportivo Saprissa de este sábado, a las 5 p. m., contó cómo el estilo de vida en la ciudad guanacasteca le ha dado más años de vida.

“Cambió en muchas cosas, al pasarme de San José a Liberia se me desaceleró un montón, me ayudó a bajar ese ritmo de vida que uno lleva en la capital, de levantarse y salir de la casa hasta dos horas antes para ir a entrenar por las presas, mientras aquí me voy 15 minutos antes sin problema.

“Uno no pasa corriendo para hacer muchas cosas, así le dedicas tiempo a los hijos y la familia, por ese lado me cambió bastante”, contó.

Esos cambios también le ayudan en el terreno de juego, como jugar más relajado y lesionarse con menos frecuencia, algo que en el fútbol es crucial para mantener un buen rendimiento.

Con la mente

Sobre el partido en la Cueva comentó que la principal arma de los Coyotes no está en los pies, sino en la cabeza.

“Estamos enfocados en hacer un buen partido, sabemos que Saprissa es un rival muy difícil, campeón nacional y vienen haciendo bien las cosas, pero tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo, trabajando las ideas del profesor y eso nos ha ayudado a ganar juegos, por eso estamos concentrados en hacer bien las cosas, principalmente en lo mental más que lo táctico, porque haremos un juego inteligente”, argumentó.

Confesó que lo pone muy contento volver a San Juan de Tibás por el apoyo que le da la gente, pero eso no quita que irá por los tres puntos contra el equipo que le dio muchas alegrías.

“Cada vez que voy, aún me muestran su cariño, eso es bonito, porque me hace sentir orgulloso de que hice las cosas bien allá, que hice mi mayor esfuerzo”.