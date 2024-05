Michael Barrantes dio su argumento de por qué no deben vetar la cancha de Alajuelense

Michael Barrantes fue enfático en porqué no deberían sancionar la cancha del Morera Soto. (JOHN DURAN)

Uno de los temas que dejó más polémica en la semifinal entre Alajuelense y Herediano es el objeto que le pegaron en la cabeza a Orlando Galo cuando estaba por terminar el partido, situación que para muchos podría ser motivo de sanción del estadio Morera Soto.

Entre diversas opiniones, Michael Barrantes, volante rojinegro, afirmó que para él las cosas no deberían llegar a tanto, pues el objeto que se lanzó (una bola de papel aluminio con un pedazo de hamburguesa) son cosas que se lanzan en todos los partidos.

“Yo creo que eso pasa en todos los partidos, en todos los estadios, también hay que tener un poco de mesura cuando se toman algunas decisiones en contra de algunas instituciones. Ustedes (la prensa), lo han visto, lo han vivido, en diferentes estadios siempre lanzan algún objeto o algo sucede y muchas veces no es vetado el estadio”, dijo ante la consulta de La Teja.

LEA MÁS: Esto dicen las reglas de juego sobre decisión de línea en gol de Alajuelense ante Herediano

Para el volante es una situación normal a la que no hay que darle mucha atención, pues califica como un gran partido el que le sacaron a los florenses como para centrar todo en las quejas que hizo el rival sobre el arbitraje.

“De los penales que no nos pitaron imagino que no hablaron, yo no me voy a meter en el juego de ellos, si hubieran ganado el partido igual salen disconformes, si hubiéramos empatado también, ya todos sabemos cómo es el juego de parte de ellos cuando terminan los partidos”.

“Yo estoy tranquilo porque creo que hicimos un gran partido, nos vamos satisfechos, contentos por esa pequeña victoria y ahora a recuperarnos que lo que viene será sumamente complicado”, dijo.

LEA MÁS: San Carlos reconoce acercamientos con Alajuelense por una de sus estrellas