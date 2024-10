Michael Barrantes se defiende con todo y revela por qué dejó Puntarenas FC

Michael Barrantes afirma que su salida de Puntarenas FC no tiene que ver con problemas de disciplina. (Archivo )

Michael Barrantes contó este viernes por qué dejó Puntarenas FC entre tanta polémica, así como los motivos del problema que tuvo con el técnico Luis Fernando Fallas que detonaron en su salida.

En una conferencia de prensa que organizó por su cuenta, el volante comentó que como un líder dentro del camerino porteño defendió a sus compañeros de unos tratos de parte del entrenador con los que él no estaba de acuerdo, acción que molestó a quien era su jefe.

“Tuvimos una reunión con él (Luis Fallas) tras el partido ante Sporting (derrota 1-0 el pasado 30 de setiembre) y no estuve de acuerdo con las palabras que él dijo. Con mucho respeto levanté mi mano y frente a mis compañeros y cuerpo técnico hice ver mi desacuerdo y tal vez ese fue el detonante, porque no le gustó lo que expresé. En otra reunión posterior dijo que yo había puesto el camerino en su contra, cuando no fue así”, explicó.

Barrantes fue enfático al indicar que nunca intentó pasarle por encima a Fallas ni tampoco irrespetó su autoridad, solamente habló por los compañeros que le buscaron y que tampoco estaban de acuerdo con lo que sucedía.

“Nunca tuve un dominio del camerino, solo soy un líder, era el capitán y tengo muchísima experiencia. Quieran o no y lo acepten o no, algunos compañeros se me acercaban y me pedían consejos. Tal vez hablaban más con el capitán que con el entrenador o el cuerpo técnico, pero no creo que le estuviera pasando por encima a un superior”, añadió.

Michael Barrantes afirma que siempre fue un líder positivo para sus compañeros en Puntarenas FC. Foto: Facebook PFC

Michael reveló que él tuvo roces con el técnico chuchequero cuando estuvieron en el Cartaginés, en ese momento Fallas era asistente del entrenador, Paulo Wanchope.

Otro detalle en el que fue claro es que no dejará que nadie ensucie su nombre tras 21 años de carrera, por eso organizó la conferencia para aclarar las cosas, pues su salida no es por problemas de disciplina ni nada por el estilo.

“De mi parte no arrastro nada (resentimientos), he sido muy profesional, como siempre. Ahí (en Cartaginés) se dio un pequeño encontronazo, pero don Leonardo Vargas o su hijo pueden responder lo que pasó y saben bien cómo estaba la situación.

“Creo que pudo haber un poco de cola por eso por mi salida del Cartaginés, que no fue la mejor y también se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas”, comentó Barrantes.

Los problemas de Luis Fernando Fallas y Michael Barrantes datan desde que este era asistente técnico en el Cartaginés. (Cristian Brenes)

Finalmente, una de las dudas de muchos es si se retirará a sus 41 años o seguirá jugando. Su idea original era hacerlo hasta diciembre con el Puerto y colgar los tacos, pero ahora reveló que podría incluso seguir en el plantel.

“No es capítulo cerrado lo del Puntarenas FC, porque no sé qué va a pasar mañana. Lo que sí sé es que no me veo pronto siendo técnico del PFC. Tengo claro lo que quiero para mi futuro, me estoy preparando y aunque tengo la licencia A, quiero crecer más y ser más profesional en todos los campos. Voy a quemar etapas y me quiero tirar al agua dirigiendo a un primer equipo apenas me retire”, finalizó.