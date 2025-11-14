Miguel Herrera sorprende en su alineación para buscar el triunfo de Costa Rica ante Haití

Miguel Herrera se la jugó con varios cambios para el choque de este jueves a las 8 p.m., contra Haití en Curazao, por la quinta fecha de la fase final rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

La Sele necesita una victoria que es vital para seguir con las esperanzas mundialistas vivas y que el boleto dependa de sí mismo con una victoria ante Honduras en la última fecha.

La Sele saldrá a la cancha con Keylor Navas en el marco, una línea de tres con Kendall Waston, Juan Pablo Vargas y Alexis Gamboa de centrales mientras que Francisco Calvo y Haxzell Quirós como laterales.

Celso Borges será titular con Costa Rica ante Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Galo no estará en la media

En la media cancha estarán Aarón Murilo junto a Celso Borges como volantes mixtos. Orlando Galo está un poco resentido de una lesión reciente y fue al banco.

Variantes en ofensiva

Alonso Martínez será el único centro delantero de arranque en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En ofensiva hay novedades, pues como extremos estarán Josimar Alcócer con Kenneth Vargas y el único delantero centro será Alonso Martínez, por lo que Manfred Ugalde va al banco, al igual que Joel Campbell.

Anthony Hernández, Guillermo Villalobos y Creichel Pérez, son los tres futbolistas que quedaron fuera de lista.