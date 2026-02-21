Multimillonario dueño del Chelsea estaría en Costa Rica e impresiona la manera como llegó a su yate

Todd Boehly, empresario estadounidense y uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, habría sido visto en Costa Rica abordando un yate de una forma sencillamente impresionante para la gran mayoría de personas.

Todd Boehly, habría llegado a Costa Rica a bordo de este yate. (Captura pantalla/Captura pantalla)

El dueño del Chelsea FC de la Premier League, entre muchas otras empresas, sería el protagonista de un video en el que aparece en un helicóptero de gran tamaño, el cual momentos después aterriza sobre un lujoso y millonario yate de gran envergadura.

La aeronave se posa sobre la parte delantera de la embarcación, la cual combina en colores al ser parte de la misma compañía que maneja Boehly, según un video publicado por la página Motores_ncr en Instagram.

Un patrimonio de miles de millones

Según la revista Forbes, tiene un patrimonio neto de $9.300 millones, lo que lo ubica como el empresario #366 con más dinero en el mundo.

“Eldridge Industries (empresa de la que es presidente) se ha convertido en un conglomerado diverso con inversiones que van desde los derechos de las canciones de Bruce Springsteen hasta la empresa de apuestas deportivas y fantasía diaria DraftKings”, destaca el medio.

“Un grupo liderado por Boehly alcanzó un acuerdo récord para comprar el equipo de fútbol Chelsea FC al propietario ruso Roman Abramovich por 3.100 millones de dólares en 2022″.

Todd Boehly es dueño del Chelsea y socio de Los Ángeles Dodgers en la MLB. Foto: LA Times.com

Inversiones en el deporte estadounidense

Además, es socio minoritario de los Los Angeles Dodgers de la Major League Baseball (MLB) y de los Los Angeles Lakers en la NBA.

