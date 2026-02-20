Anthony Porras publicó foto del inicio de su carrera, cuando tenía pelo y no era “La Pitón”

Anthony Porras es una de las caras principales de Radio Columbia

Por su sello y estilo propio, Anthony Porras se ha convertido en una de las voces más reconocibles de Radio Columbia y en uno de los comunicadores que más conecta con la audiencia.

La Pitón, como le apodan al pellizcado reportero, publicó una foto de cómo lucía en los inicios de su carrera cuando trabajaba para el periódico Al Día, publicación que dejó de circular en el 2014.

De “Flow” a “La Pitón”: el cambio que sorprendió a todos

En aquella época Porras lucía muy diferente: cubría atletismo para el diario, le andaba de lejitos al fútbol y lucía una buena cabellera. Incluso tenía otro sobrenombre entre sus compañeros: “Flow”, por el gusto que tenía por el reggaetón y los ritmos tropicales en la redacción, según sabemos.

Con el tiempo, ese apodo dio lugar a La Pitón, por las preguntas con las que suele apretar a sus entrevistados.

Su pasión por el atletismo y el blog “Correr es vivir”

Anthony además escribía un blog que se llamaba “Correr es vivir”, pues el atletismo siempre ha sido una de sus pasiones.

Ese vínculo con las pistas y las competencias marcó su arranque en el periodismo, mucho antes de convertirse en una de las voces más filosas y reconocidas de la radio deportiva nacional.