Orlando Sinclair manda un picoso mensaje que no gustará nada en Alajuelense

Orlando Sinclair afirma que para Saprissa ir a ganar títulos en Alajuela en no es nada nuevo. (Jose Cordero)

Orlando Sinclair, delantero del Saprissa, encaró la realidad del Monstruo luego de que se quedó sin chances de pelear por el primer lugar luego de que Alajuelense amarrara la cima este sábado.

Lejos de hacerse por menos, para el atacante morado no ser líderes no significa que ya no tengan opciones de pelear por el título y más bien mandó un recado que pudiera picar a muchos manudos.

Sinclair recordó que para Saprissa no sería la primera vez que se corone en el Morera Soto, si es que fuera el caso que llegan a una potencial gran final.

LEA MÁS: Mariano Torres ya tiene fecha de regreso en Saprissa, confesó José Giacone

“Esta institución ya lo ha hecho antes, ir a quedar campeón fuera de casa y ahora que ya matemáticamente el liderato no lo podemos ganar, vamos a tener que hacerlo así de nuevo”, tiró.

La última vez que los morados alzaron el título en Alajuela fue en el 2015 de la mano de Carlos Watson, en el que fue la corona 32 del club.

LEA MÁS: A Gustavo Chinchilla le preguntaron por Jeaustin Campos y su reacción dejó claro todo

Orlando lamentó el hecho que aún Saprissa no tenga amarrada la clasificación; sin embargo, afirma estar con la confianza que se logrará en los dos partidos que le restan ante Liberia y Santa Ana.

“Sabíamos que contra San Carlos era una final, creo que la jugamos como tal, pero nada, ahora quedan dos partidos que tenemos que ganarlos para asegurar la clasificación. Esto es fútbol y hay que ir jugar los partidos, esté como esté el terreno de juego y pelear por sacar esos resultados”, añadió.