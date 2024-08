Osael Maroto responde el porqué nombraron a cuñado de Claudio Vivas en la Sub-20

Rodolfo Villalobos fue el encargado de contratar a Claudio Vivas y su cuñado Cristian Vella. Foto: Prensa Fedefútbol

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), se refirió sobre el fracaso de la selección Sub-20 y opinó sobre la revelación que hizo La Teja del parentesco familiar que tiene el técnico Cristian Vella con Claudio Vivas, director de selecciones.

Se le consultó al federativo sobre si veía normal que se contratara al cuñado del director de selecciones nacionales y respondió de forma cortante, de hecho, fue la respuesta más corta de toda la conferencia.

“No lo veo anormal, son cosas que pueden suceder, porque cuando tomamos la decisión, se basó en su conocimiento y experiencia”, comentó.

La Teja, durante el premundial, reveló que Vella es cuñado de Vivas, ya que Claudio está casado con Jorgelina Vella, la hermana de Cristian, el tema causó revuelo entre los aficionados y agregado al mal desempeño de los muchachos en la cancha, la situación subió de nivel.

En el reportaje, publicado el 25 de julio, se contactó a un experto de recursos humanos para analizar el caso y determinó que esa movida no la veía conveniente.

LEA MÁS: Fedefútbol nombró a cuñado de Claudio Vivas como técnico de la Selección sub-20, ¿Por argolla?

“Sin poner en cuestionamientos las capacidades, habilidades, competencias o atestados que pueda tener la persona aún siendo familiar de su propio jefe, creo que es inconveniente y claro que se abre el portillo para un conflicto de interés, como lo llamamos acá en Costa Rica, la famosa argolla.

“Esto puede tener consecuencias propiamente para la organización cuando hay este tipo de contrataciones, recalco, sin poner en dudas sus capacidades, porque no conozco el desempeño del señor y qué tan bien lo está haciendo. Dejando eso de lado y viendo el procedimiento como tal, sí puede chocar en un conflicto de interés”, comentó Melvin Cordero, especialista.

Reunión clave

En los aspectos que Maroto sí dio mas detalles fue el paso a seguir con el cuerpo técnico tras no obtener el boleto al mundial de la categoría, al informar que la próxima semana será clave.

“El no asistir a la Copa del Mundo Sub-20 masculina es algo que vamos a revisar, la palabra fracaso es muy fuerte, pero sí, es algo que no debe seguir pasando, lo hablamos en el comité ejecutivo, vamos a tener una reunión la próxima semana para hablar sobre eso, no solo con el comité, sino que también estarán más personas para poder diseñar el plan de un tema país.

“Es muy importante que los clubes de primera, segunda y Linafa estemos muy alineados con el tema selección, al final las necesidades de un club y una selección son distintas, pero debemos alinearlas para seguir creciendo, logramos asistir a los mundiales mayores, pero en los menores nos está costando.

“Nos duele muchísimo no haber clasificado y habrá que tomar decisiones, el tema de la continuidad o no del cuerpo técnico lo definiremos en esa reunión”, aseguró.