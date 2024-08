Osael Maroto revela una verdad incómoda sobre Costa Rica y su proceso para elegir entrenador

Osael Maroto explicó que conseguir un técnico top para Costa Rica no es una tarea sencilla. (Lilly Arce Robles.)

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, reveló una de las realidades que enfrenta el país en la búsqueda de un nuevo entrenador y la capacidad para sostenerlo.

¿Qué atractivo tiene Costa Rica para conquistar a un técnico de cartel y qué no pase lo que sucedió con Gustavo Alfaro, quien vino al país porque estaba desempleado, pero apenas le llegó una oferta que le gustó más dio media vuelta y se fue?

¿Cómo se puede convencer a un técnico de cartel para que no nos pase lo mismo una y otra vez? ¿Está la Fedefútbol en capacidad para competir en esos aspectos? Es una situación difícil de enfrentar, según lo que expresó el jerarca.

“Es difícil competir con un mercado hoy día con las cifras que se mueven en el fútbol internacional. Tenemos que seguir fortaleciendo a la Federación en sus finanzas para no tener la soga tan apretada, como la tenemos en este momento, para poder seguir haciendo las inversiones, porque sin duda, el talento vale y el talento cuesta, pero no podemos creer que no lo podemos lograr.

“Competir con la región, porque estamos tan pegaditos a Suramérica, o a países que son muy competitivos salarialmente, pero tener a una Selección como la de Costa Rica, que ha estado en seis mundiales, siempre para los entrenadores el tema de ir a un Mundial es muy atractivo, es muy sexy para los entrenadores y tenemos que salir a hacer nuestro mejor esfuerzo y revisar el talento y ver de qué manera lo acompañamos. Es responsabilidad de esta Selección ir a los Mundiales”, explicó.

LEA MÁS: Osael Maroto reveló qué le dijo Gustavo Alfaro para renunciar a la Selección de Costa Rica

Maroto explicó que desde hace días le llegan mensajes a su teléfono ofreciéndole entrenadores de gente que ni siquiera conoce.

“El presupuesto de Tigres en México es como de $70 millones, el de la Selección de México son $190 millones; son cifras con las que no podemos competir o con salarios como los que pagan en Colombia o Brasil. Pero hay que hacer un esfuerzo, poner ese ahínco para tratar de que las cláusulas siempre sean a favor de la Federación, siempre pensando en la responsabilidad que eso requiere, porque la institución hay que cuidarla y tenemos que ser muy responsables a la hora de tomar estos acuerdos económicos con los entrenadores. Tenemos que esforzarnos para que siga siendo así”, explicó.