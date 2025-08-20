Paulo Wanchope se sinceró con un detalle sobre el juego de Saprissa antes jugar en Panamá

Paulo Wanchope y Saprissa están a una victoria de clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, (Redacción Perfil/Jorge Navarro para La Nacion)

Paulo Wanchope ha recibido diversos cuestionamientos sobre la forma y el estilo de juego del Saprissa en las últimas semanas, los cuales no terminan de convencer a la afición morada.

Al equipo le señalan la falta de regularidad en una idea que ha costado plasmar en 90 minutos, a lo largo del partido, especialmente en el inicio de los juegos, situación que luego logran corregir de alguna forma.

En mejengas como ante el Verdes de Belice por la Copa Centroamericana y ante el Municipal Liberia por el torneo nacional, al equipo le costó mucho entrar a los partidos, un detalle por el que se preguntó en la conferencia de prensa que dio este martes previo al choque ante el Club Atlético Independiente de Panamá por el torneo regional.

“Es normal, es propio del juego y uno también tiene que adaptarse a lo que presenta el rival, lo que presenta en ese momento el entrenador al que uno está enfrentando, uno tiene que tener la capacidad de lo que está pasando y la lectura y también los propios jugadores en cancha, de que se puedan adaptar.

“Yo creo que en estos partidos lo he dicho, estamos bien, pero podemos estar mejor y uno quisiera que de principio a fin seamos constantes y que el funcionamiento siempre sea un 100%, pero hay un rival también que estudia, que plantea situaciones o retos importantes para nosotros en donde tenemos que adaptarnos, pero lo que queremos siempre es dominar de principio a fin, dentro del partido, seamos constantes y que de partido a partido también que mostremos esa solidez”, comentó.

Los morados podrían clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana si triunfan este miércoles ante el CAI al llegar a nueve puntos, a falta de solo una jornada para que acabe la fase de clasificación.