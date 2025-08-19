Deportes

¿Cuánto dinero debe Saprissa? Esto dijo Juan Carlos Rojas ante señalamientos

Juan Carlos Rojas salió al paso ante señalamientos sobre las deudas del Deportivo Saprissa

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Saprissa presenta a su nuevo patrocinador Omnilife
Juan Carlos Rojas aclaró cómo están las deudas de Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, salió al paso para aclarar el monto de las deudas del club, esto en respuesta a los señalamientos que han surgido recientemente.

El jerarca morado mencionó que su explicación está dirigida principalmente a la afición y aseguró que los comentarios que circulan son producto de “ignorancia técnica y mala fe”.

A través de un comentario publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Rojas explicó que algunas personas están “confundiendo pasivos con deuda financiera” y que hay mala intención detrás de los intentos por dañar la imagen del equipo.

“Aclaremos: la deuda financiera bancaria del club es de 18 millones de dólares, está al día, siempre se ha cumplido, está respaldada por activos sólidos mucho mayores y además cuenta con el apoyo de Horizonte Morado. Eso se explicó con lujo de detalle en la última asamblea de accionistas, como corresponde. La realidad es que Saprissa sigue firme”, detalló Juan Carlos.

Además, el presi no dejó pasar la oportunidad de referirse al tan anhelado nuevo estadio, tema que ilusiona a los aficionados tibaseños, y dejó entrever que podrían venir noticias importantes al respecto.

“De pronto no estamos tan lejos de noticias que callarían muchas bocas… veremos. Paz morados: hemos pasado pruebas mucho más duras, se los aseguro, y siempre hemos salido adelante", agregó.

