Exjugador de Saprissa atraviesa duro momento y lanza fuerte mensaje en redes

El exjugador del Saprissa Andy Reyes no la pasa bien alejado de las canchas. Instagram Andy Reyes. ( Instagram Andy Reyes. /Instagram Andy Reyes.)

Un exjugador del Saprissa que, actualmente, está sin equipo, no la pasa nada bien fuera de la cancha y no escondió su frustración en redes sociales.

Se trata del delantero Andy Reyes, quien el torneo pasado disputó la final de la Liga de Ascenso con Fútbol Consultants y parece que, a pocos días de iniciar el torneo de segunda división, no ha sido contratado por ningún club.

El deportista, de 26 años, hizo una publicación en Instagram, en la que dejó ver cómo se siente al no poder jugar en este momento.

“Te extraño como nunca”, escribió Andy, junto a una foto en la que aparece con la camisa del que fuera su último club.

Hace unas semanas, Reyes fue operado de su pierna derecha, de una lesión que tuvo en el cierre de la Liga de Ascenso.