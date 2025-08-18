Deportes

Exjugador de Saprissa atraviesa duro momento y lanza fuerte mensaje en redes

El delantero de 26 años está sin club en este momento y hace unas semanas fue operado de su pierna derecha

Por Yenci Aguilar Arroyo
El exjugador del Saprissa no la pasa bien alejado de las canchas. Instagram Andy Reyes.
El exjugador del Saprissa Andy Reyes no la pasa bien alejado de las canchas. Instagram Andy Reyes. ( Instagram Andy Reyes. /Instagram Andy Reyes.)

Un exjugador del Saprissa que, actualmente, está sin equipo, no la pasa nada bien fuera de la cancha y no escondió su frustración en redes sociales.

Se trata del delantero Andy Reyes, quien el torneo pasado disputó la final de la Liga de Ascenso con Fútbol Consultants y parece que, a pocos días de iniciar el torneo de segunda división, no ha sido contratado por ningún club.

El deportista, de 26 años, hizo una publicación en Instagram, en la que dejó ver cómo se siente al no poder jugar en este momento.

“Te extraño como nunca”, escribió Andy, junto a una foto en la que aparece con la camisa del que fuera su último club.

Hace unas semanas, Reyes fue operado de su pierna derecha, de una lesión que tuvo en el cierre de la Liga de Ascenso.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

