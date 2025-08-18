Paulo Wanchope y Erick Lonis reciben quejas de aficionados por decisión que tomaron en Saprissa

Deyver Vega festejó su gol con Saprissa con Gerson Torres (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El Deportivo Saprissa lleva un arranque de temporada lleno de altibajos y la afición no se guardó nada en redes sociales.

Tras la dolorosa derrota de la semana anterior contra el Cartaginés, a los morados les tocó otra dura visita en Liberia, donde las malas decisiones del pasado, le salieron caras.

El cuadro morado sufrió de más cuando en el primer tiempo dos jugadas colectivas de los locales terminaron en goles de Randy Ramírez, delantero que pudieron tener en su equipo y no quisieron.

El joven del Yas de Paraíso, de Cartago, aceptó tras el juego que es morado y es sabido que pudo llegar al equipo, pero la directiva lo descartó, hecho que molestó a muchos saprissistas cuando se enteraron.

En redes sociales, como X se quejaron con todo y pidieron el fichaje de Ramírez.

“Espero lo estén amarrando para el próximo torneo”, “Prefieren traer un extranjero a apostar por los jóvenes del país”, “Si hace buen torneo termina en cualquier equipo menos en Saprissa, así estamos”, “lamentable”, “señores ¿qué esperan?”, “A Chope le parece que no tiene biotipo”, “Somos tan lentos que termina en la Liga”, “A eso vino Lonis”, “Chope prefirió a Escoe”, fueron algunos de los comentarios.

Los morados no están nada contentos con lo que pasa en el club, esto pese a que la temporada está empezando.

Paulo Wanchope habló sobre las rotaciones en el Saprissa. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Que estos maes no muevan un dedo por fichar a Randy Ramirez y me encadeno en la oficina de anualidades — Monstruoleta (@monstruoleta) August 18, 2025