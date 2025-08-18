Paulo Wanchope calificó así su rendimiento en el Saprissa, y es increíble lo que dijo

Paulo Cesar Wanchope, tecnico del Deportivo Saprissa, en conferencia de prensa previo al juego contra Alajuelense (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Paulo Wanchope vive momentos de cuestionamientos y señalamientos en el Saprissa, La prensa y aficionados consideran que su equipo no marcha como esperarían por lo mostrado en cancha y se refleja en la tabla de posiciones.

Este domingo, tras el partido ante Liberia, a Chope le preguntaron cómo califica su rendimiento luego de momentos en el que su equipo no se ha visto bien. No obstante, el estratega morado considera que es excelente, tras una consulta que, claramente, incomodó al técnico.

Jason Arce, periodista de Grupo Extra, le solicitó que analizara su trabajo hasta el momento, y también le preguntó por qué se ven tantas lesiones en el equipo. Esta última consulta mosqueó a Chope, quien le respondió al comunicador que hay que analizar bien las cosas.

“A ver, un tobillo lesionado no tiene nada que ver con el trabajo físico ni nada, es una articulación, entonces hay que saber diferenciar un poquito. Por eso digo que en Saprissa todo se hace muy grande, el trabajo físico del club es excepcional, muy bueno”, dijo.

Tras defender el trabajo físico del cuadro, Paulo no respondió a la pregunta sobre su rendimiento, entonces cuando el periodista se la realizó de nuevo, un poco de mala gana, solo le contestó: “¿Cómo ha sido mi trabajo? Ahhh buenísimo, excelente, uno de los mejores".

La respuesta deja abierta la duda de si Chope realmente cree que, pese a los números, su trabajo es excelente o si se la tiró de manera irónica, solo por la molestia.

Sobre el juego en Liberia, el técnico también sorprendió al decir que manejaron el partido de principio a fin, que llevaron el control del juego siempre y las mejores opciones, pese a que en el primer tiempo iban perdiendo 2-0 con un solo tiro a marco.