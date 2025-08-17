Saprissa y Liberia empataron en un partido en el que dos chamacos dieron la gran nota

Mauricio Villalobos marcó el empate para Saprissa en Liberia (Saprissa/Saprissa)

Saprissa y Liberia empataron a dos en el estadio Edgardo Baltodano en un partido de dos caras, en el que cada equipo salió a jugar un tiempo y el otro no y que contó con dos figuras clarísimas.

El partido indiscutiblemente se divide en dos partes, como dicen popularmente un tiempo para equipo, el primero para los locales y el segundo para la visita que supo recomponer de gran manera.

La etapa inicial tuvo nombre propio, Randy Ramírez, un muchacho pequeñito, apenas superior a los 1,60, pero que con su velocidad, gambeta y talento tenía como locos a los morados y los clavó dos veces con definiciones de pararse a aplaudir.

Lo de Randy fue una cosa superlativa, se metió entre Pablo Arboine y Kendall Waston y estos no le vieron ni el pelo en los tantos que marcó a los 20 y 32 minutos, un chamaco que con calidad se está haciendo un nombre en Costa Rica.

En el primer pepino tomó un pase filtrado de Joaquín Alonso Hernández, Randy corrió entre las dos torres y le dio un exquisito toque de borde interno con la derecha para ponerla a una esquina, imposible para Esteban Alvarado.

Luego, en el segundo, el joven del barrio El Yas de Paraíso de Cartago se lució con un jugadón en el que todavía los morados deben estar buscando de dónde les salió.

Randy venía corriendo en tres cuartos de cancha, con sus manos hizo la indicación de donde quería el pase, la recibió, con una gambeta espectacular le quebró la cintura a Pablo Arboine y dejó en el piso a Gerald Taylor y de derecha la puso arriba.

Es, sin temor a equivocarnos, el mejor gol en lo que va del torneo en el apartado técnico, al menos, de esos para levantarse a aplaudir, de esos que cualquier que le guste el fútbol debería disfrutarlo aunque sea en contra, una pintura.

Recibir esos goles pudo darle cólera a los morados por varios motivos, no solo por ver cómo los tenían feos, sino que es un jugador que hasta pudo estar en el Monstruo.

Randy Ramirez le anoto dos goles a Saprissa (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Un detalle que pocos tienen en cuenta es que el habilidoso atacante, de 21 años, pudo llegar a Tibás para este torneo, pero los morados desistieron de la opción al final.

Se dice que no estaban de acuerdo por su estatura, pero este domingo el muchacho fue una pesadilla para los morados.

Más allá de lo que aportó Randy, Saprissa tenía sus problemas desde el once que mandó Chope a la cancha. Taylor no le dio absolutamente nada por la derecha, Gustavo Herrera sigue sin mostrar por qué llegó a Tibás y la media a pesar de tener a Mariano Torres, Jefferson Brenes y Fidel Escobar, no carburó.

Para el segundo tiempo salió Taylor por Kenay Myrie, Herrera salió por Ariel Rodríguez y Mariano salió lesionado por Marvin Loría.

En el complemento el partido fue otro por completo, casi inexplicable cómo Liberia dejó atrás todo lo bueno que hizo y Saprissa se le fue encima a comérselo, tanto que en con dos goles en cinco minutos igualó las cosas.

Los cambios también fueron protagonistas, pues todos participaron en la igualada. A los 53 Loría cobró un tiro de esquina que acabó en la cabeza de Kenay para poner el 2-1.

Por la derecha morada ya se veía otra cosa por completo, Kenay entraba que daba gusto, metía mucho peligro, es como si los morados hubieran jugado el primer tiempo con diez y para el segundo ya pudieron completar ese hueco, Myrie era justo lo que necesitaban.

A los 58, hablando de golazos, el empate morado es otra joyita, un jugadón que acabó en otra definición de crack, esta vez de Mauricio Villalobos, el mejor de Saprissa esta tarde junto a Myrie.

Fidel lanzó un trazo al área, Ariel pivoteó y de cabeza se la puso a Mau que venía entrando, se quitó una marca y quedó solo frente al meta Anthony Monreal al que fusiló de un bombazo arriba. Villalobos es el que llegó con menos bulla a la S, pero es el fichaje que más resultados le ha dado a los morados.

Liberia tuvo para responder, volvió a aparecer Randy, se metió por la banda izquierda, se quitó una marca y se la puso a Fernando Lesme, quien quedó solo, pero en un día de golazos y de definiciones top, el paraguayo fue el pato feo con un remate horrible.

Al final el tiempo para cada uno es justo, es consecuente con lo que se vio en Liberia.