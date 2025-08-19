“No tiene idea clara”: Paulo Wanchope recibe lluvia de críticas por bajo nivel del Saprissa

Paulo Wanchope, técnico del Saprissa no convence luego de las primeras fechas del campeonato. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El trabajo de Paulo Wanchope, como técnico de Saprissa, está en la mira de los aficionados, y los reclamos no cesan desde hace varios días, por el rendimiento del equipo morado.

La floja victoria ante el Verdes de Belice, la goleada contra Cartaginés y el sufrido empate que se obtuvo frente a Liberia tienen al entrenador saprissista en alitas de cucaracha pues, recientemente, Chope, como cabeza de la “S”, ha cometido una serie de errores, que le han costado partidos claves en el campeonato local.

En el encuentro contra los centroamericanos, los morados se relajaron por completo luego de abrir el marcador, con gol de Deyver Vega, y eso le permitió al Verdes tomar confianza y poner en serios aprietos a la zaga morada, al punto de empatar el marcador que, al final, terminaría siendo favorable a la S con un gol de Orlando Sinclair.

Luego, en el papelón que protagonizaron contra los brumosos, el 10 de agosto pasado, Chope le dio minutos a Gerald Taylor, quien no atraviesa su mejor momento, después de volver del fútbol europeo, Además, la S extrañó la ausencia de Kendall Waston, a quien se le dio permiso para asistir a un homenaje del FC Cincinnati de la MLS. Dos de los tres pepinos que le clavó Cartago al Sapri llegaron producto del juego aéreo.

El domingo, contra Liberia, la Cobra comenzó con un once que no fue efectivo en la Ciudad Blanca, porque en menos de 35 minutos Randy Ramírez ya le había recetado dos goles al Monstruo. Para la segunda parte, Wanchope hizo cambios y la llegada de Kenay Myrie, Marvin Loría y Sebastián Acuña le dieron otra cara al equipo.

Se quedó. Mariano Torres no viajó con el equipo, para el juego contra el Independiente de Panamá, por la Copa Centroamericana. “Ayer (domigo) abandonó el partido (ante Liberia) por una molestia en uno de sus tobillos”, informó el departamento de prensa del club.

Para Diego Obando, el mal momento de Mariano Torres se refleja en el resto del equipo. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

No tiene idea clara

El periodista Diego Obando cree que más allá de errores puntuales del entrenador, lo que pasa con Wanchope es que no tiene una idea clara de lo que está haciendo.

“No tiene un equipo armado, es como un barco a la deriva, se combina que no sea el mejor estratega, con que el equipo ahorita no tenga el mejor rendimiento.

“Pareciera que está en modo prueba, y eso que tiene al cuadro desde el torneo anterior. Siento que aún está explorando y descubriendo al equipo”, afirmó.

Para el comunicador de Multimedios, varios de los jugadores saprissistas no pasan por su mejor momento y eso claro que pasa factura a la hora de ver el fútbol del conjunto tibaseño.

“Se está cambiando constantemente la alineación, no tiene claro cuál es el once estelar, hay que ver si las contrataciones le están aportando. Mariano (Torres) pasa por un mal momento, se ha dependido de él por muchos años, y el que ande bajo de nivel se resiente, no sé si será la edad.

“Saprissa tiene muchas fallas en el medio campo, (David) Guzmán, Jefferson (Brenes) y Fidel (Escobar) no están a nivel, y ahí es donde un jugador como Sebastián Acuña puede levantar la mano, aunque no es el mismo que hemos visto en la Selección, pero lo intenta”, destacó.

Jefferson Brenes debe levantar su nivel, para volver a ser el jugador que deslumbró cuando llegó al equipo morado. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Sin poder sostener un once

Para el comentarista y exjugador Hernán Morales, los entrenadores no llegan con una varita mágica y, a veces, funciona el armar un equipo y en otras no sale el plan como tienen pensado.

“Me parece que no ha podido sostener una alineación estelar, que la pueda repetir dos o tres partidos seguidos, ha hecho algunos cambios importantes.

“Por ejemplo, resintió la ausencia de Kendall Waston la semana pasada, en el juego contra Cartaginés. Pablo Arboine ha estado del lado derecho, pero no se ha acoplado como la primera vez que estuvo en Saprissa. Tiene muy buena anticipación, es atento, pero no se ha acoplado como en otros momentos”, afirmó.

Morales añadió que, en este momento, otra de las zonas débiles del Monstruo es la media y es claro en que cuando Mariano no está bien, se nota.

“Me parece que Mariano no ha alcanzado su mejor rendimiento, será cuestión de más partidos, a ver si hay continuidad en el campo y en los últimos juegos tiró a Villalobos más al medio campo, pues le ha costado armar esa zona.

“Jefferson Brenes debe recuperar su nivel y, tal vez, podemos verle mejor. En el caso de Gustavo Herrera, no tengo claro el potencial del muchacho, pero debe trabajar por acoplarse más rápido y en cuanto a Sebastián Acuña, es un muy buen jugador, pero le falta compenetrarse con el resto del equipo, debe animarse más”, afirmó.

