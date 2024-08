Paulo Wanchope se topará en la Selección de Costa Rica a uno de sus críticos ¿Qué dijo de él?

La etapa de Paulo Wanchope en Cartaginés generó críticas de algunos sectores. (Rafael Pacheco Granados)

Paulo César Wanchope se topará en la Selección de Costa Rica a un jugador que hace apenas unos meses le dirigió duras críticas, como lo es Kevin Briceño, quien no se mordió la lengua para tirarle.

El reencuentro se dará este lunes cuando los convocados por Claudio Vivas para los partidos por la Liga de Naciones de Concacaf se junten para iniciar los entrenamientos con la Tricolor.

Allí Chope y Briceño se verán de nuevo; sin embargo el asistente técnico del seleccionador comentó que en el pasado habló con el portero y ya dejaron sus diferencias atrás en declaraciones al periodista Anthony Porras de Radio Columbia, quien le consultó al respecto.

“Con Kevin (Briceño) todo está muy bien. Es un jugador competente; por algo está en la Selección Nacional. Ya hemos hablado. Tuvimos la oportunidad de cruzarnos y todo quedó atrás. Ahora lo que queremos es estar todos unidos, luchando por un mismo objetivo y nada más”, recalcó Wanchope.

Hace tres meses, cuando se dieron los comentarios, Paulo no se quiso referir al tema públicamete sino que buscó al meta y lo resolvieron en privado.

Chope no se quedó pegado en los duros cuestionamientos que le hizo el meta en su momento, luego que este dejara el banquillo del Cartaginés.

Kevin Briceño le tiró a Paulo Wanchope hace unos meses y ahora se volverán a ver en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

“Son cosas que ocurrieron con el entrenador anterior a Mauricio Wright, con Paulo (Wanchope). Hubo muchos problemas, pero no los vamos a ventilar. Lo que sí puedo decir es que nos afectaban directamente a los jugadores”, declaró Briceño entonces

No contento con eso, Kevin fue más allá de lo sucedido con los brumosos y hasta atacó la trayectoria de Paulo como entrenador.

“Lo que pasó dice mucho de él (Paulo) como persona, porque en muchos lugares donde estuvo, no le fue bien; de la Selección no salió de la mejor manera, de Pérez Zeledón tampoco y de igual forma de Herediano. Así que no es casualidad”

“Esas situaciones que se dieron con él (Paulo) afectaron a muchos, directa e indirectamente. Ahora, el ambiente laboral ha mejorado mucho y con el nuevo entrenador tenemos un aire distinto, que se refleja. Si no se tiene un buen líder, es complicado”, dijo.

El lunes Kevin se verá de nuevo las caras con Chope, donde el profesionalismo deberá mandar para dejar en el pasado los filazos, una lección para muchos sobre qué decir y que no.