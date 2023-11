Pep Guardiola se involucró en confusa pelea con jugador uruguayo Darwin Núñez del Liverpool

El técnico catalán Josep Guardiola se vio involucrado este sábado en una confusa pelea con el delantero uruguayo Darwin Núñez, luego de finalizar el partido entre el Manchester City y el Liverpool, que quedó 1 a 1.

Pep Guardiola quiere encarar a Darwin Núñez, Jurguen Klopp detuvo al uruguayo. (Infobae)

Guardiola estaba saludando al técnico del Liverpool, Jürgen Klopp y se dirigía al vestuario cuando Núñez se le cruzó antes de ingresar al túnel.

Klopp interrumpió el momento para evitar que la escena pasara a mayores, pero mientras el entrenador alemán abrazaba a su jugador para alejarlo de la pelea, algunos colaboradores, como Pepijn Lijnders, tuvieron que detener el paso de Guardiola para diluir el confuso episodio. En la transmisión sólo se alcanzó a oírse la frase “te vas para arriba” del ex Barcelona.

Después de la acción, al técnico del City le consultaron qué había sucedido para que se generara ese entredicho, pero en la entrevista posterior al encuentro con el medio Sky Sports, Pep buscó restarle importancia al asunto: “No pasó nada”.

Klopp brindó la conferencia de prensa posterior al duelo y bajó las revoluciones del inesperado cruce entre su dirigido y Guardiola, con quien comparte una buena relación: “Creo que Darwin Núñez no sabe nada al respecto. Sólo emociones. No estoy seguro de ser el indicado para explicarlo. Quiero a los dos, así que sólo he intentado calmarlo, sin entender ni una palabra. Pep quiere ganar, nosotros queremos ganar”.