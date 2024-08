Periodista nicaragüense reveló el ambiente qué le espera al Saprissa en el estadio de Estelí

En el Estadio Independencia tal vez no se repita el mismo ambiente que el año pasado entre Saprissa y Estelí. (Fanátikos)

Saprissa vivió hace un año en el estadio Independencia en Estelí, Nicaragua, un ambiente calientísimo en una ciudad que se puso como loca por lo que fue el choque de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023.

La historia muchos la recuerdan, los pinoleros ganaron, en aquella ocasión no cabía un alma más en el estuche pinolero que celebró como muy pocas se había visto en ese país.

¿El ambiente que espera a los morados para el duelo de este martes a las 6 p.m en ese mismo escenario se repetirá? ¿Vivirán los morados otro infierno?

El periodista nicaragüense Nectalí Mora contó a La Teja que en esta ocasión el ambiente se vive y se percibe diferente por varios motivos que nos explicó.

“El ambiente será bastante bueno, quizás no será similar al de los cuartos de final de la temporada pasada por el horario del partido, pero sí habrá un buen ambiente, no sé si esta vez se llenará el estadio a su máxima capacidad, pero sí sé que hay mucha demanda de entradas para el juego”.

“Creo que será un ambiente mucho mejor que el del Managua (hace quince días), pero no mejor al de los cuartos de final de la última vez porque además es un partido de fase de grupos, aún no es definitivo, no se juega tanto como en aquel juego. Sí existe la confianza de que el Estelí va sacar un buen resultado y todavía tendría el partido ante Guanacasteca para clasificarse”, explicó.

Los pinoleros en efecto aún tienen que visitar Nicoya el 29 de agosto, duelo que a pesar de ser visitantes tiene la confianza de sacar, lo que en efecto no hace definitivo lo que pase este martes.

Sobre lo que pasará en la cancha, Mora considera que el Monstruo tiene todo para sacarse el clavo con el Estelí, duelo en el que cree es una vara de medir para el cuadro rojiblanco.

Periodista nicaragüense no firma otra victoria del Estelí ante Saprissa. Tomada Facebook Liga Primera

“Es un partido que le servirá al Estelí para saber de qué está hecho en este torneo, creo que servirá para conocer realmente a qué aspira, qué puede conseguir. Es un partido muy difícil”.

“Por historia, jerarquía, plantel, Saprissa es ligeramente favorito, al final hay factores como la cancha, la motivación, el momento de juego, la dinámica que se da en un partido que puede inclinar la balanza”.

El comunicador sí está firme en que los ticos son favoritos, al punto que espera un empate, no ve que se repita otra victoria.

“Por el peso histórico que ha tenido el estadio Independencia en los últimos diez años, más la motivación que tiene el Estelí y tomando en cuenta el factor cancha, si hace ajustes y juega con mucha intensidad desde el minuto uno y hasta el 90 creo que puede sacar un empate, pero para mí Saprissa es favorito por todo lo que expongo”, agregó.