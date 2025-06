Periodista sorprende al identificarse como fan de Alajuelense y retar el poder a Joseph Joseph

Pamela Solano aspira al cargo de prosecretaria en la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía Pamela Solano/Fotografía)

El sábado Alajuelense vivirá una jornada crucial cuando se celebre su asamblea general de asociados en la que se definirá quién será el presidente rojinegro por los próximos dos años y a diferencia de otras ocasiones se deberá votar entre dos candidatos.

Joseph Joseph optará por continuar en el puesto, al que llegó en febrero del 2023 de forma oficial, pero al frente tendrá a un grupo opositor a su gestión que buscará sacarlo, encabezado por el abogado José Cabezas del grupo llamado Transparencia Rojinegra.

La agrupación sorprendió este martes cuando reveló que en su fórmula incluyó a una reconocida periodista que hace muy poco estaba en medios de comunicación, como lo es Pamela Solano, quien está postulada a la prosecretaría.

Hace dos años, ella era una de las voces más conocidas de Radio Columbia en sus transmisiones deportivas, empresa en la que laboró durante siete años, era la encargada de cubrir a Alajuelense y se le escuchaba siempre reporteando desde el Morera Soto.

Pamela Solano trabajó por siete años en Radio Columbia (Instagram Pamela Solano/Instagram Pamela Solano)

Con este movimiento, Pamela pasó de cuestionar a Joseph Joseph con un micrófono a hacerlo desde el ámbito político, con un grupo que quiere removerlo del poder.

“Venimos no solo a proponer nuevas caras, sino nuevos quehaceres en Alajuelense. No digo que todo lo que se esté haciendo esté mal, pero es notorio para la prensa, la afición y muchos, que es necesario hacer cambios, ajustes para regresar a la institución a esos momentos gloriosos que tanto anhelamos.

“Ya no estoy en medios, ya estoy en otras áreas y dije que es el momento idóneo para tratar de aportar lo que en estos años de experiencia he visto y ponerlos a disposición de Alajuelense, cuando se me propuso esto”, comentó.

Ir con frecuencia al estadio le ayudó mucho a acercarse a la afición, entender qué piensa, qué quiere. Según asegura, la comunicadora, uno de los puntos por los que se mandó es para que la junta directiva finalmente escuche y le dé peso al aficionado y que realmente sea “el equipo de su gente”.

“Sí lo pensé bastante, porque siempre queda ese sentir de si en algún momento regreso a los medios, porque es mostrar clara y completamente que uno es aficionado a un equipo. Antes por cubrir a Alajuelense, tampoco era mucho secreto, pero creo que en el club es necesario hacer cambios y pienso que puedo aportar.

“Siempre he sido manuda, recuerdo que mi hermano mayor es el que me llevaba al Morera y a otros estadios a ver a la Liga, iba muchísimo, siempre crecí con eso, luego entré a Columbia y se hizo mi día a día estar en esto y aumentó ese sueño. Yo siempre dije que en algún momento terminaría trabajando en la Liga, no sé en qué ámbito, creo que este es un paso hacia eso, a aportar desde esta trinchera, esperamos que los asociados nos den su voto”.

Raúl Pinto se unió a Joseph Joseph para volver a la presidencia de Alajuelense.

El grupo de Solano no tiene una misión sencilla, como lo es enfrentarse a una figura tan fuerte como Joseph Joseph, quien este martes se confirmó que se unirá a Raúl Pinto, expresidente manudo, por lo que irán como presi y vice en la misma papeleta.

La movida sin duda es para buscar ilusionar a los aficionados con una figura ganadora como lo es Pinto, quien en su etapa como cabeza manuda ganó cinco títulos.

“Más allá de enfocarnos en lo que ellos están presentando, creo que nuestra posición es enfocarnos en lo que nosotros presentamos. Mucho de lo que se ha dicho de parte de la afición y que nosotros queremos dejar muy claro, es que estamos cercanos a ellos, sabemos que Alajuelense es de su gente y eso queremos transmitir, que regrese a ser de su gente, que el aficionado y el socio se sientan acuerpados, escuchados, regresar a esas raíces e identidad que se ha perdido en los últimos años”, comentó.

El sábado será el día de la verdad, la primera convocatoria a la asamblea está fijada para a las 9 a.m., en el estadio Morera Soto y la segunda a las 10 a.m., momento en el que verá qué deciden los asociados.