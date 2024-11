Portero del Real Estelí tira duro a Herediano y a los que menosprecian el fútbol nicaragüense

Jason Vega, arquero del Real Estelí, se quejó que no recibieron el mejor trato en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Jason Vega, arquero del Real Estelí de Nicaragua, entre la euforia y la felicidad de eliminar al Herediano en las semifinales de la Copa Centroamericana quedó chiva por un detalle de parte de los florenses.

El meta no se anduvo por las ramas para señalar que no le gustó en general el trato recibido en el estadio Fello Meza y que sintieron un menosprecio ante un equipo que se ha ganado el respeto de Centroamérica por lo hecho en el último año.

Sobre qué sucedió exactamente no quiso decir mucho, pero es claro que estaba molesto con diversas cosas ocurridas en el estadio Fello Meza.

“Hablar de eso sería como dar papaya y no quiero, solamente ellos saben qué hicieron, saben de qué hablo, pero quiero pedirles que tengan un poco de respeto con el fútbol nicaragüense y ahora más con el Tren, que creo que se ha ganado el respeto de todo Centroamérica”

“Cuando los equipos van allá los tratamos muy bien, demasiado bien y todo siempre tiene que ser mutuo. El trato se notó en la organización, las canchas y con eso no estuve muy contento, pero todo eso lo agarré para el lado positivo para poder ayudar al equipo a estar concentrado”, explicó Vega.

Jason Vega habla de la clasificación del Estelí ante el Herediano

Jason llegó este semestre al Estelí proveniente desde la Asociación Deportivo San Carlos, club en el que estuvo cinco años y se formó en ligas menores, hasta que tomó un nuevo reto en Nicaragua.

“Esto es de mucha felicidad. Desde que llegué al Tren hace cuatro meses siento que ha pasado mucho tiempo , he vivido muchas cosas muy rápido, pero me trajeron acá para una misión. Dios me trajo acá para una misión que siento estamos cumpliendo de muy buena forma”, comentó.

El meta tiene muchas ambiciones con el club, ya está pensando en la final ante Alajuelense a la que califica como una bonita revancha de la que quieren salir adelante esta vez.

Jason Vega y el Real Estelí supieron cómo levantarse ante el Herediano y sacarle la serie de semifinales. (Rafael Pacheco Granados)

“Los partidos siempre hay que jugarlos, todos los partidos son diferentes, es un rival de mucha trayectoria, Alajuela es un gran rival, el que ahorita va mejor en la liga tica, pero nosotros vamos a guerrear hasta el final, así como ustedes vieron que se hizo esta vez, será el doble en esa final. Estoy seguro, siento que todos queremos esta copa tanto como yo”, añadió.

Sobre las diferencias que hay entre ambos campeonatos fue tajante que no las hay.