Presidente de Puntarenas FC fue muy directo sobre los que desconfían de Leonel Moreira en semifinales

Leonel Moreira ha sido de las principales figuras del Puntarenas FC en el torneo. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Leonel Moreira enfrentará este domingo unas semifinales en apenas su primer torneo con Puntarenas FC. Sin duda, el aporte del meta ha sido clave para llevar a los chuchequeros a esta fase a pesar que algunos le han señalado algún fallo en el certamen.

Durante el semestre, Osito ha estado en los dos lados de la moneda, en la mayoría ha sido figura indiscutible, pero también le achacan ciertos yerros en momentos importantes.

En la final del Torneo de Copa ante Alajuelense, una bola que soltó y que desencadenó en un penal cometido fue para muchos un error evidente.

LEA MÁS: Puntarenas FC vive una pesadilla y autoridades porteñas le reclaman al Ministerio de Salud

Luego, ante el Saprissa en la fecha 18 del Clausura 2025, un tiro libre de Mariano Torres que el arquero dejó pasar, terminó en el gol con el que el Monstruo ganó en el Puerto. Algunos le achacan que suele fallar en los momentos importantes.

Para Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC es injusto centrarse solo en los errores del meta, algunos que para él, incluso, no lo fueron y más bien destacó su labor.

LEA MÁS: ¿Se está cayendo? Informe revela importantes deficiencias estructurales en estadio Lito Pérez

“El que esté libre de pecado que lance la primera piedra, el que no se equivoque que sea el que hable y señale. No me enfoco, ni me meto en eso. Nosotros confiamos en Leo, tenemos plena confianza en él y en su trabajo”

“¿Qué Leo se puede equivocar? Claro, pero como cualquier jugador, como cualquier persona, como me equivoco yo, como se equivocan ustedes”, comentó.

Héctor Trejes defendió el trabajo de Leonel Moreira con Puntarenas FC (Cortesía Puntarenas FC/Puntarenas FC)

LEA MÁS: Leonel Moreira no se guardó nada y así reaccionó al cierre del estadio Lito Pérez

Para el dirigente, pese a que en la final de Copa su meta fue muy señalado, en esa jugada hubo una falta contra el arquero que no se sancionó y que generó en el tema.

“Vuelvo a un tema delicado, si ustedes ven en la final del Torneo de Copa, Leo primero es golpeado en su hombro cuando sale por la bola, sigue corriendo con el balón y el mismo jugador que le golpea, le deja el pie arriba en jugada peligrosa y ninguna de las dos se pitó, hay que ver muchas cosas antes de hablar”, dijo.

Este domingo los reflectores estarán sobre Moreira otra vez en un momento importante como lo es una semifinal, los que para unos han sido su principal deuda y en los que en para otros se ha lucido en grande.