Presidente del Municipal Liberia revela que otros cantones le ofrecieron ser sede del club

Municipal Liberia mantiene la fe que el problema con el Comité de Deportes se solucionará pronto. (Rafael Pacheco Granados)

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, conversó con La Teja sobre la problemática que vive el club con el Comité de Deportes de la Ciudad Blanca por la renovación del acuerdo de cooperación y confesó que alcaldes de otros cantones del país lo han contactado a ofrecerle alternativas para convertirse en la nueva casa de los coyotes.

El empresario explicó, sin decir cuáles cantones, la forma que lo han buscado para conocer si tienen posibilidades de recibirlos.

“No solo cantones cerca de Liberia, sino también algunas municipalidades de otros sectores del país que se han acercado para conversar. Por ejemplo, hoy (lunes) me citó una alcaldesa lejos del municipio de Liberia para que nos reuniéramos y ver qué podemos hacer en caso de que del todo no siguiéramos en Liberia, porque ellos nos recibirían con los brazos abiertos”, explicó.

El detalle que más le sorprende a Eusse es que el comité liberiano no quiere ver los beneficios que genera un equipo de fútbol en el cantón.

“Al ver todo eso, me sorprende que los miembros del comité de deportes no dimensionen el impacto que puede hacer un club de primera división en un lugar, sobre todo el proyecto del club en divisiones menores que existe desde hace tres años y medio”, agregó.

Aunque no quiso precisar la cantidad de alcaldes que lo han buscado, confirmó que varios de ellos se ubican cerca del Gran Área Metropolitana.

Mucho apoyo

Wilder le dio las gracias al gobierno local por el apoyo que ha recibido en los últimos días.

“Quiero agradecerle al alcalde y el concejo municipal que han mostrado un gran interés en que el club no se vaya, es que ellos han visto la realidad de lo que está pasando y esperamos que en la reunión de este martes se tomen decisiones importantes”, aseguró.

También le agradeció a los aficionados que insisten en que no se vaya.

“Afortunadamente he recibido muchas llamadas telefónicas de comercios de la ciudad que me muestran su apoyo al club y he estado atento a los comentarios de la afición en las redes sociales. No hay ningún comentario positivo hacia el comité, la gente nos apoya y son tan nobles que muestran su aval de forma pacífica, porque si sucede en otro lugar el desenlace sería muy polémico”, aseguró.

El concejo municipal de Liberia se reunirá este martes a las 5 p. m. en la municipalidad para analizar las alternativas que tiene para evitar que el equipo se vaya de Liberia, el presidente del club nos comentó la forma que seguirá la sesión.

“La seguiré por las redes sociales de la municipalidad, esperaremos la decisión que tome la alcaldía y después de ahí nosotros negociaremos directamente con el concejo municipal.

“El Municipal Liberia no pretende que le regalen nada, quiere que las cosas sean justas para todos, las tarifas que propuso el comité de deportes están fuera de contexto, estas personas nos ponen muchos peros, hasta si hacemos un reconocimiento del estadio antes de un juego”, recalcó.

Por el momento, el equipo mantiene que en setiembre se trasladarán a Nicoya para jugar sus juegos como local en el estadio Chorotega.

Día clave

La sesión del concejo municipal liberiano de este martes 13 de agosto será importante para definir el futuro del club, ellos el 8 de mayo vetaron la propuesta del comité de deportes que aumentaba el alquiler del estadio Edgardo Baltodano de 500 mil colones por mejenga a ¢1.2 millones bajo el argumento de que no tiene un informe técnico que justifique el incremento.

Desde entonces, los concejales indicaron que ellos analizarán el tema hasta que el comité presente el informe. Según Elke Castillo, presidenta del comité, la semana pasada lo enviaron, pero será hasta este martes que será visto por el concejo.