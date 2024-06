¿Qué pasó con Óscar Duarte y porque no volvió a ser llamado a la Selección de Costa Rica?

La visita de Costa Rica a Martinica marcó la despedida de Óscar Duarte con la Selección. (ANDREA VILCHEZ/STRAFFONIMAGES/ANDREA VILCHEZ)

Óscar Duarte fue parte de una generación que puso a la Selección de Costa Rica en tres mundiales seguidos, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, pero de un momento ya no se vio más.

Al ver las convocatorias recientes de la Tricolor más de uno se pregunta qué pasó con el fuerte central de 1.86 metros que era infaltable desde el 2013 hasta la última Copa del Mundo.

¿Renunció Duarte a la Sele igual que Keylor Navas, Celso Borges o Cristian Gamboa? No, no lo hizo, en su caso solo dejaron de convocarlo.

LEA MÁS: Keylor Navas tiró rudo filazo a quienes dicen que escogía partidos con la Selección

La última vez que el zaguero fue llamado a la Sele data del 26 de marzo del 2023 en un partido ante Martinica por la Liga de Naciones, duelo en el que incluso portó el gafete de capitán en los últimos meses de Luis Fernando Suárez a cargo la Nacional.

Desde esa última mejenga de Duarte, Costa Rica ha disputado 16 partidos en los que el central nacido en Nicaragua y nacionalizado tico no aparece.

En los 15 meses que lleva sin ser convocado, Duarte tuvo una lesión de hombro que le impidió jugar la Copa Oro del 2023 que lo tuvo dos meses afuera de la cancha, pero lo cierto es que cuando se recuperó y luego que jaló Suárez de la Sele, los nuevos mandos ya no lo tomaron en cuenta.

Desde el interinato de Claudio Vivas, que dirigió dos partidos amistosos y los ocho que lleva Gustavo Alfaro ha estado disponible para ser llamado y simple y sencillamente no lo han llamado.

Irse a jugar a Arabia Saudita al Al-Wheda, con el que vence contrato este mes fue una de las cosas que lo sacó además del foco general de la mayoría de la gente, al ser una liga de difícil acceso.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro presenta a sus elegidos para la Copa América

Óscar Duarte fue víctima de un cambio generacional

Jugadores como Jeyland Mitchell y Julio Cascante tomaron su lugar en el centro de la defensa de la Selección de Costa Rica. Foto: Cortesía Fedefútbol

Marvin Solano, exentrenador de equipos como Herediano, con el que alzó el título nacional y el Cartaginés entre otros clubes es del criterio que Duarte es uno de los que el cambio generacional lo alcanzó y por eso no entra en los planes del Lechuga.

“Aparecieron jugadores jóvenes y otros no necesariamente, sino que lo están haciendo bien como el caso de Julio Cascante que no fue convocado en otro momento, o el de Jeyland Mitchell, jóvenes que lo vienen haciendo muy bien y que podrían hacer un trabajo similar o mejor incluso”

“Me parece que está optando por lo que ha visto más en algunos casos y ha apostado por este cambio generacional”, destacó Solano

El técnico además es muy sincero que Duarte ya no está en su mejor nivel, a sus 35 años cree que ha ido perdiendo condiciones respecto a Brasil 2014 cuando fue una de las grandes revelaciones de la Sele lo que le permitió irse a jugar al fútbol español.

“Ya no está en el mejor nivel, no en el nivel que estaba hace diez años, ya no juega en clubes como lo hizo en algún momento de un gran nivel. Hay casos como el de Keylor (Navas) que en edad es mayor, pero si Keylor estuviera dispuesto, podría rendir porque aún estaba en la élite, tiene que ver el nivel y el recambio que tiene la Sele”, destacó.

Tal vez sin haber sido tan mediático como los casos de Keylor Navas y Celso Borges, pero pareciera que otro de la generación de Brasil 2014 ya dijo adiós a la Sele. Se dice que en los próximos días hará el anuncio oficial.