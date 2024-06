Keylor Navas tiró rudo filazo a quienes dicen que escogía partidos con la Selección

Keylor Navas disputó 114 partidos con la Selección de Costa Rica (Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas, portero costarricense, habló sin pelos en la lengua sobre uno de los temas que más le cuestionaron mientras estuvo en la Selección de Costa Rica, si se hacía el maje para venir y escogía solo los partidos que le interesaban o no.

El arquero dio una entrevista exclusiva al periodista Yashin Quesada y habló sobre las críticas que muchas veces le hicieron en su paso por la Tricolor y a sus reiteradas ausencias a diversos torneos, partidos amistosos y eliminatorios.

Para Navas, una parte de la prensa y aficionados solo hablaban por hablar, sin tener bases o conocer la verdad, cosas que reconoce nunca se interesó en desmentir pero al inicio de su carrera sí le afectaba y con el tiempo tuvo que acostumbrarse.

LEA MÁS: ¿MLS o Europa? Keylor Navas fue muy directo sobre cuál será la prioridad para elegir su futuro

“Me fui acostumbrando a eso con el tiempo, al principio sí afecta bastante, la gente no puede sentir nunca lo que uno siente. A mí me hubiera gustado en toda mi carrera, no lesionarme nunca, tuve muchas lesiones que me impidieron estar en mi equipo y la Selección”

“A las personas muchas veces se les olvida que los futbolistas son seres humanos y no robots, algunos se lesionan más, otros menos, tienen lesiones muy graves, cada uno tiene que aceptar lo que le toca. Yo he estado muy tranquilo en eso”, comentó.

Keylor fue enfático al señalar a una parte de la prensa que dice le interesaba más vender historias que averiguar o reconocer partes médicos que según él, no dejaban mentir.

“Yo he tratado de nunca meterme con nadie, pero muchos colegas tuyos hablan y hablan y hablan. Lo fácil sería coger y decir, acá está el dictamen médico, el tratamiento que me hice, acá están las fotos y está todo. Deje de hablar de mí porque está hablando en vano”

“Nunca fue esa mi postura, yo dije que no necesito estar aclarándole a estas personas que realmente si me hice tal tratamiento, si me operé, porque hasta de eso han dudado. Una vez puse una foto de una operación y la gente se pone a decir ‘fue y le hicieron eso y él como es Keylor puede ir a un hospital a que le tomen la foto y se va”.

“Pienso que alguien que tenga ese pensamiento puede ser broma, pero es real, entonces trato de respetar las opiniones de todos, pero siempre trato de estar muy tranquilo y con la consciencia en paz. Los comentarios malos de las personas uno no se los lleva con uno, la consciencia sí, por eso trato de tenerla siempre tranquila y que eso sea lo más importante”, comentó.

LEA MÁS: Keylor Navas dijo en qué se parecen Saprissa y el Real Madrid y lo que le falta a Alajuelense para ganar

Para Keylor sobre este tema siempre se le atacó injustamente, pues siempre lo dio todo por la Sele.

En la Tricolor, Keylor sumó 114 partidos, disputó tres mundiales entre el 2014 y el 2022, aunque sí se perdió muchos torneos como Copa Oro, la cual nunca disputó desde el 2011. En mayo anunció que se retiraba de la Roja tras 14 años como seleccionado.

LEA MÁS: Keylor Navas se retira de la Selección de Costa Rica tras 16 años