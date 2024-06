Keylor Navas dijo en qué se parecen Saprissa y el Real Madrid y lo que le falta a Alajuelense para ganar

Keylor Navas alzó varios campeonatos nacionales e internacionales con el Saprissa adonde compartió con jugadores como Celso Borges, hoy en Alajuelense

Keylor Navas, portero costarricense, habló de manera muy directa sobre uno de los temas que más picó entre Saprissa y Alajuelense en los últimos tiempos como lo es el del ADN y cómo se diferencian.

En la entrevista con Yashin Quesada, de manera directa el comunicador le consultó al Halcón si existe el ADN en el fútbol, un detalle del que se habla mucho en dos clubes en los jugó como lo son el Monstruo y el Real Madrid.

En su respuesta, Navas mencionó a Alajuelense y algunos se sorprenderán con lo expresado, pues es muy diferente a lo que han opinado muchos

“No voy a entrar en polémicas de ADN porque no me gusta, pero sí creo que hay camisetas, porque para mí el que usted haya crecido en un equipo de toda la vida, no quiere decir que si usted se pone la camiseta de ese equipo, usted lo va a hacer mejor que otro, gente malinterpreta lo que es el ADN”

“He escuchado por ejemplo que a la Liga le va mal, o que no gana, porque mal no le va, pero le falta todavía ganar los campeonatos, porque hay jugadores que no tienen ese sentir Alajuelense y yo no lo comparto, porque un jugador que tal vez no se crió ahí, puede hacer mejor las cosas que otros”

“Lo que sí es verdad es que hay jugadores, por ejemplo, en el Madrid que muchos llegan, no nacieron ahí, pero cuando usted se pone la camiseta hay un sentimiento diferente de compromiso con la camiseta. Creo que Saprissa es un equipo que cuando usted llega, lo educan a uno y le hacen sentir que hay que ganar y lo demás no vale para nada y eso es muy importante”, explicó.

Navas explicó que un detalle vital en estos casos es la afición que sumado junto a los jugadores hacen esa mezcla que algunos le llaman el ADN.

“Con la afición la sensación que usted siente es que faltan cinco minutos y la gente cree que usted puede hacer un gol y que puede remontar, hay otros equipos que eso no pasa. Creo que si a eso le quieren llamar ADN o como lo quieran poner el nombre que quieran, en Saprissa y en el Madrid, ese tipo de cosas pasan”, agregó.