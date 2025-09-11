Torneo Nacional

Querido ídolo de Alajuelense reapareció públicamente luego de luchar con durísima enfermedad

Querido ídolo de Alajuelense puso muy feliz a muchos al verlo nuevamente tras momentos complicados que atravesó

Por Sergio Alvarado
Don Alejandro González visitó el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense.
Don Alejandro González visitó el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense.

Alajuelense dio muy buenas noticias a sus aficionados este jueves cuando mostró que el exarquero Alejandro González, uno de los mejores guardametas de su historia, los visitó en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares.

Don Ale estuvo junto a los porteros del primer equipo a los que tuvo oportunidad de conocer y pasar un rato con ellos, luego de momentos muy duros que enfrentó el querido ídolo erizo lidiando con el cáncer.

Hace un año, a González lo diagnosticaron con cáncer de vejiga y próstata y en febrero fue operado de manera exitosa, nos indicó en aquel momento su hijo Sebastián González. Desde entonces ha estado recuperándose poco a poco.

Don Alejandro González visitó el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense.
Alejandro González es uno de los mejores porteros en la historia de Alajuelense.

Según nos contaron, don Ale se veía bien, con fuerza y muy buena energía en un proceso en el que aún continúa en recuperación.

Este jueves figuras como Washington Ortega, actual guardavallas erizo incluso compartió la foto del encuentro en sus historias de Instagram en la que le agradeció la visita e indicó: “Un placer conocer a una leyenda del club”.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

